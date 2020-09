Barcala sol·licita al Consell que les terrasses dels locals d'oci puguen estar obertes

A preguntes dels mitjans, després de visitar les cotxeres del transport urbà d'autobús, Barcala ha incidit que les restriccions s'han adoptat "per seguretat", però ha criticat que siguen "tan genèriques" que provoquen "greuges comparatius" ja que les terrasses dels locals d'oci estan tancades perquè l'activitat dels pubs "està suspesa".

"Hem demanat a la Conselleria que tinga en compte eixa peculiaritat i almenys done l'opció que les terrasses estiguen obertes, perquè hi ha un control per part de l'establiment que permet la distància entre taules i l'ús de les mascaretes siga més controlable", ha indicat.

L'alcalde alacantí s'ha mostrat "d'acord" amb que es prohibisca l'accés a l'interior dels locals però ha reclamat que no es tanque totalment perquè "no té cap sentit" i les dades no recolzen que amb eixa mesura s'haja "millorat la situació". Al seu parer, això és "el que té sentit".

ALROA I CANVI DE LLICÈNCIA

Així mateix, ha assenyalat que la patronal del sector dels locals d'oci, Alroa, els ha demanat "això mateix" però amb un canvi en la llicència dels locals.

No obstant açò, ha estimat que això suposaria "eludir una norma" de qui té la competència -la Generalitat-, per "la porta de darrere": "Sóc partidari que qui té la responsabilitat de la decisió la varie en el sentit que hem proposat i així aconseguim el mateix objectiu".

Barcala s'ha queixat que la Conselleria no haja contestat la seua petició d'obrir les terrasses.