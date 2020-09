Garamendi pone un ejemplo de cómo afecta la Covid a la economía: "Ahora se consumen menos de tres millones de huevos al día"

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha asegurado este lunes en una entrevista en el canal 24 horas de TVE que para intentar paliar las consecuencias negativas que ha tenido para la economía española la crisis del coronavirus las ayudas tiene que ir directamente "a las empresas que lo necesitan" porque tienen en estos momentos un "problema de demanda". "Hasta ahora había un sistema mixto que apoyaba a quien contrataba", ha asegurado

Garamendi se ha referido en su intervención a que es muy complicado separar sectores a la hora de decidir dónde hay que dirigir los esfuerzos con los ERTE porque está todo "entrelazado".

En este sentido, el presidente de los empresarios ha explicado que el sector del turismo, por ejemplo, no solo son hoteles, compañías aéreas o agencias de viajes. "La crisis afecta también a las fábricas de pirotecnia porque no ha habido fuegos artificiales este verano, a las empresas que se dedican al mantenimiento del aire acondicionado en los hoteles o, por ejemplo, tampoco hablamos que ahora en España se consumen menos de tres millones de huevos al día porque no vienen a visitarnos 85 millones de personas", ha manifestado

Garamendi ha insistido en que la herramienta de los ERTE "tienen que ponerse sobre la mesa para las empresas que estén cerradas o que tengan un programa de demanda real".

Gobierno y agentes sociales se reúnen de nuevo este lunes para prorrogar los ERTE extraordinarios provocados por la crisis del coronavirus, en los que aún están inmersos cerca de 700.000 trabajadores. Será el segundo encuentro tras la toma de contacto mantenida el pasado viernes en Palma.

Por otra parte, sobre las bajas o posibles ayudas de las empresas a los trabajadores cuyos hijos tengan que pasar cuarentena porque hayan estado en clase en contacto con otro menor que haya dado positivo por coronavirus, Garamendi ha dejado claro que "esto no es un accidente de trabajo" y ha dicho que tener cuidado con regular cosas que luego "van contra el día" de las empresas. "No puede ser que la empresa pague un coste que no le corresponde. Sería un coste más a añadir", ha sentenciado.