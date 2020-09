El preu del lloguer a la Comunitat Valenciana va caure a l'agost un 7% interanual

La Comunitat Valenciana va ser a l'agost la sisena autonomia amb la mensualitat més cara per als llogaters. València (1,57%) va ser la província valenciana que més va pujar en l'últim mes; Alacant (-2,16%) va registrar l'onzena caiguda més intensa del país i Castelló (-0,52%) va marcar una retallada lleu.

En termes interanuals, Castelló (6,50%) va registrar el seté repunt més intens del país, València (-9,53%) va liderar les baixades nacionals i Alacant (-5,71%) va ser la desena en aquest mateix rànquing.

Amb 940 euros de renda mitjana mensual a l'agost de 2020, València va ser la novena província més cara d'Espanya. Alacant, amb 870 euros de mensualitat mitjana, va ser la dotzena en aquest mateix llistat. D'altra banda, Castelló, amb 622 euros de mensualitat mitjana, va ser la més assequible de l'autonomia.

Pel que fa a les capitals valencianes, València (3,79%) va ser la tercera que més va repuntar del país. Castelló (3,41%) va ocupar el sisé lloc i Alacant (-1,42%) va registrar un ajust contingut. D'un any a un altre, Castelló (0,55%) va ser la que menys va pujar d'Espanya, mentre que Alacant (-7,34%) va ser la novena que més va caure d'Espanya i València (-7,83%) la sisena.

En l'apartat de rendes mitjanes mensuals, a l'àmbit nacional, València (949 e/mes) va ser la novena capital més cara en lloguer, mentre que Alacant (911 €/mes) va ser l'onzena. Per la seua banda, Castelló (694 €/mes) va ser la més assequible de la regió.

Per la seua banda, el pis tipus de lloguer a Espanya va tindre a l'agost una superfície mitjana de 111 metres quadrats i una mensualitat mitjana de 986 euros, pujant un 1,11% mensual. Respecte a agost de 2019, la pujada va ser del 0,91%.

Segons el director d'Estudis de pisos.com, Ferran Font, "en el mes d'agost grans capitals de província com Barcelona, Madrid, València o Palma de Mallorca llancen mensualitats de lloguer sensiblement més baixes que les registrades en el mateix mes de l'any passat". No obstant açò, en moltes d'aquestes places el preu de l'arrendament segueix sent alt.

Ha indicat que "aquests ajustos no sempre van en la mateixa línia de la província a la qual pertanyen aquestes ciutats, la qual cosa podria indicar que la demanda s'està movent cap a altres localitzacions". Aquest canvi en la ubicació podria estar motivat, segons el directiu, per "la consolidació del teletreball, que permet que molts emprats puguen exercir la seua jornada laboral des de qualsevol punt d'Espanya, sense haver de residir en el mateix lloc on s'emplacen les oficines de la companyia".

Igualment, Font ha assenyalat que l'oferta de lloguer residencial s'està nodrint de producte nou: "Aquests immobles que arriben a l'arrendament tradicional tenen com origen, bé vivendes del lloguer turístic, un mercat que actualment no viu el seu millor moment, bé de propietaris que trauen el seu actiu del circuit de la compravenda perquè el preu que poden obtindre en aquests moments està per davall de les seues expectatives".

Magrat aquest augment de volum, el portaveu del portal immobiliari ha insistit que "el desequilibri dins del mercat del lloguer encara és molt fort en determinades localitzacions".