Sant Joan de Moró no detecta cap positiu entre els 575 escolars que es van fer el test

En un comunicat, el consistori ha recordat que estaven convocats tots els xiquets i joves de la localitat nascuts entre 2003 i 2020 amb l'objectiu de "iniciar hui el nou curs escolar amb la major seguretat possible". Dels 730 veïns convocats, van anar 575 els que van passar per l'Edifici Polifuncional.

L'alcalde, Vicente Pallarés, ha destacat que no s'ha registrat cap cas positiu, encara que va haver-hi dos escolars en els quals les proves "els donaven com a positius febles, la qual cosa ha obligat a repetir-les i, fins i tot, a realitzar-los els tests als membres de les seues respectives famílies, donant tots ells com a negatius".

Les proves les han realitzat els alumnes d'Infantil, Primària, ESO i Batxillerat de la localitat, així com el personal del col·legi públic de Va habitar.

"L'objectiu que hem perseguit amb aquesta iniciativa ha sigut saber si hi ha algun xiquet o jove contagiat para, en eixe cas, prendre les mesures necessàries i evitar transmetre el virus a la resta dels seus companys de classe", ha indicat el primer edil.

Les proves han sigut realitzades a través dels Laboratoris Fragón Ibérica i la clínica Art Clinic.

Aquesta ha sigut la segona ocasió en la qual el consistori ha realitzat proves massives de Covid-19, ja que el passat mes de juny va dur a terme prop de 2.200 tests entre tots els veïns.

A més, l'Ajuntament de Sant Joan de Moró ha realitzat una meticulosa desinfecció de les instal·lacions del col·legi públic, i anuncia que està ultimant la selecció, amb la col·laboració del Col·legi d'Infermeria de Castelló, d'un infermer escolar.