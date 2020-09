Núvols, descens de temperatures i avís per pluges i tempestats a Castelló marquen l'inici de setmana

En concret, s'esperen cels coberts en els quals podrien obrir-se clars a la vesprada. En el litoral hi ha probabilitat de precipitacions que aniran avançant de nord a sud i que no es descarten en l'interior.

El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha emès un avís per risc nivell groc en el nord de Castelló per pluges i tempestats. Un raig provocava la passada matinada un incendi forestal en la Serra d'Irta que ha sigut controlat per efectius de bombers.

Les temperatures mínimes aniran en descens en la mitat nord i romandran sense canvis en la resta, mentre les màximes també cauran, especialment en l'interior de València. A Alacant es preveuen temperatures de 21 a 28 graus, a Castelló de 19 a 26 i a València oscil·laran entre 20 i 24.

En l'interior nord de Castelló el vent bufarà del nord-oest moderat i en la resta serà variable fluix, tendint en general a component est fluix, amb intervals de moderat en el litoral.