Ana Morgade, acusada de proabortista tras anunciar su embarazo, responde: "Libertad para nuestras vidas y cuerpos"

Ana Morgade anunció el pasado fin de semana la feliz noticia de que espera un bebé. De una forma muy original, la comunicadora, excolaboradora de Zapeando y ahora en la radio, hizo partícipes a sus seguidores en las redes sociales de su embarazo.

"En esta foto salen dos personas", publicó ella con una bonita foto en la que se aprecia la incipiente barriguita.

A pesar de los cientos de felicitaciones, hubo quienes achacaron a Morgade una postura a favor del aborto, algo que, según ellos, no concuerda con sus palabras al anunciar su embarazo.

Incluso hubo quienes le recordaron a la humorista parte de su monólogo en El club de la comedia en el que Ana calificaba, en tono de humor, el útero como "una cocina de horno grill".

Por eso, ella quiso agradecer a los primeros sus palabras. "Me encantaría dar las gracias una por una a todas las personas que hoy me han emocionado con enhorabuenas y buenos deseos. Gracias con todo el alma. Y no os preocupéis por los cuatro trolls, no me llegan sus sandeces", señaló.

Sin embargo, no quedó ahí la cosa y la humorista también respondió a los que la acusan de proabortista y, a la vez, asegurar que dentro de ella había una "persona". Entonces, echó más leña al fuego. "Ah bueno. Y aborto libre y gratuito para todas, y para siempre. Que yo haya decidido y querido ser mamá no tiene anda que ver. Libertad para nuestras vidas y nuestros cuerpos sin lugar a dudas", escribió.

Unas palabras que provocaron un terremoto aún mayor en las redes sociales acompañado de un intenso debate, generado en torno a la concepción de ser humano y persona.