Protestas vecinales en Zaragoza por aglomeraciones en la zona de bares y camareros sin mascarilla

Los vecinos de la conocida zona de bares y restaurantes de El Tubo en Zaragoza han presentado quejas al Ayuntamiento por aglomeraciones y violación de las medidas anti Covid el pasado fin de semana. Los residentes denuncian que los clientes consumían a pie de calle y que algunos camareros no llevaban mascarilla.

Uno de los vecinos comentó al diario El Heraldo que el problema es puntual en algunos locales que no respetan los aforos y que hacen "flaco favor" al resto de negocios de la zona que sí cumplen ejemplarmente con las medidas implementadas. El mismo residente añade que sí se respetó el horario de cierre a la 1:00 am, y que agentes de la Policía Local patrullaron el lugar minutos antes de la hora.

La Asociación de Empresarios de El Tubo se defendió achacando la situación a una coincidencia de la clientela habitual con grandes grupos de jóvenes, además de dos conciertos que se celebraron simultáneamente en el lugar sin estar organizados ni contratados por ninguno de los locales.

Señalaron también no "tener constancia" de que se haya sobrepasado el aforo permitido y que el hecho de que los clientes consuman a pie de calle y no sentados en las mesas es algo que está fuera de su control porque no tienen "autoridad" para prohibirlo, según refleja el diario citado. A pesar de ello han declarado extremar la atención a este tipo de situaciones para no salir perjudicados ya que son los primeros interesados en poder abrir de forma reglamentaria.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza ha indicado que estudiará las denuncias vecinales para que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones y ha lanzado un llamamiento de responsabilidad a la ciudadanía. Las autoridades han recordado que no están permitidas las aglomeraciones en espacios públicos y que el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento.