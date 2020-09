El PP critica que el Consell no ha adoptado "ninguna medida" cuando se cumple un mes del pacto de reconstrucción

Así lo ha indicado en un vídeo difundido en redes sociales en el que ha recordado que el PP firmó ese pacto "dejando atrás los intereses personales y políticos y pensando en los valencianos en un momento crítico" que hacía necesario "unir fuerzas para salvaguardar los intereses generales y resolver los múltiples problemas" de los ciudadanos.

No obstante, ha lamentado que "un mes después el Gobierno valenciano del Botànic no ha adoptado ni una sola medida" para afrontar esos problemas. A su juicio, este ha sido "un mes de ximonanuncios, de vacaciones y un mes para colocar a más enchufados, a más cargos políticos".

"El dinero de valencianos, alicantinos y castellonenses no va a reforzar la Atención Primaria, no va a resolver el problema con los MIR, no van a contratar la enfermería escolar, no van a hacer tests masivos a la población valenciana", ha advertido, sino que se destina "a salvaguardar los intereses políticos y los privilegios de Puig, Oltra y los 330 cargos intocables que no han renunciado a uno solo de sus privilegios mientras los valencianos sufren el paro, los ERTE y una campaña turística desastrosa, el comercio está hundido y dos de cada tres autónomos no han recibido ninguna ayuda del Consell".

Asimismo, ha subrayado que este lunes empieza un nuevo curso escolar, "histórico, difícil", y ha pedido a Puig dos cosas: "Que el dinero no vaya para enchufados o para arreglar su congreso, sino para contratar la enfermería escolar en todos los centros y para tests para la comunidad educativa".

Bonig ha explicado que son "dos medidas concretas dirigidas al bienestar y seguridad de los valencianos" y ha agregado: "Si quiere nuestra ayuda, aquí la tiene; si no, seguiremos denunciando que hay dinero para enchufados y privilegios políticos y no hay dinero para las personas".