Detenido un hombre en Barcelona por robar violentamente a ancianos

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado martes en Barcelona a un hombre de nacionalidad colombiana de 27 años por robar joyas a personas mayores con el método del tirón. Se le acusa de robar con violencia a cuatro personas, tres hombres y una mujer, durante el mes de agosto en el barrio de la Marina.

En todos los casos aprovechaba que las víctimas iban solas para iniciar una conversación y finalmente les sustraía con un fuerte tirón las cadenas o pulseras que llevaban encima.

Aunque no se resistían, el ladrón actuaba de forma violenta y hacía caer a las víctimas al suelo. El hombre fue detenido por agentes de paisano después de asaltar a una mujer y robarle el colgante que llevaba. El arrestado pasó a disposición judicial el 4 de septiembre e ingresó en prisión.

La investigación policial comenzó después de detectar que en menos de 10 días se habían producido tres robos con violencia a personas mayores en el barrio de la Marina del distrito de Sants-Montjuïc.

El individuo actuaba igual en todos los casos y no dudaba en ser muy agresivo aunque las víctimas no se resistían. De hecho, en uno de los casos asaltó a un hombre de 86 años que, a pesar de que caminaba con una muleta y paseaba a su perro, no dudó en tirarlo al suelo violentamente.

El ladrón fue detenido el 1 de septiembre alrededor de las 11.45 horas, justo después de que este asaltase a una mujer en el barrio de la Marina para sustraerle una cadena que llevaba colgada. El hombre huyó corriendo sin atender las indicaciones de los agentes e incluso agredió a diversos policías que finalmente le pudieron parar y detener.

Las gestiones hechas por los investigadores y el reconocimiento fotográfico permitió corroborar que el hombre detenido era el presunto autor de los cuatro robos violentos de los últimos días en la zona. Destaca que en alguno de los casos el ladrón huía del lugar de los hechos en bicicleta o en patinete eléctrico y que vivía en un piso ocupado. El detenido pasó a disposición judicial el 4 de septiembre e ingresó en prisión.