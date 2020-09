Vox asegura que "nadie" del PSOE le ha consultado para las distinciones del Día de San Fernando

La portavoz del Grupo de Vox, Cristina Peláez, ha declarado que su formación "no ha sido contactada ni por el alcalde, Juan Espadas, ni por nadie de su equipo de gobierno, y hemos tenido que enterarnos por la prensa de algunos nombres propuestos como el del socialista Alfonso Guerra o el de monseñor Asenjo". "El PSOE continúa con su caciquismo antidemocrático con esta actitud, despreciando a miles de sevillanos", ha dicho, avisando de que "la noticia publicada este domingo en prensa no es veraz en ese punto y demuestra el interés por parte de ciertos sectores mediáticos y políticos en dar una falsa sensación de consenso municipal del todo inexistente, pero Vox no acepta ninguneos".

El portavoz adjunto, Gonzalo García de Polavieja, ha declarado que "a Espadas se le llena la boca de palabras como diálogo y consenso, para luego demostrar con los hechos que no respeta la representación democrática, ninguneando a una fuerza votada por miles de sevillanos como es Vox, con lo que la oposición real parece escocerle".

Así, Voz señala que la "falta de comunicación institucional del alcalde con los concejales de Vox se viene repitiendo desde prácticamente" desde el comienzo del mandato, ya que los socialistas "tratan de dar una imagen de colaboración con todos los grupos políticos, vendiendo a la prensa una falsa imagen de consenso y diálogo, cuando la realidad es que a la hora de la verdad emiten comunicados con decisiones tomadas sin llamar e informar a nuestro Grupo".

"Con respecto a la distinción a Alfonso Guerra, es ya la segunda propuesta que nos enteramos por la prensa, ya que también con la de monseñor Asenjo nuestro Grupo trató de informarse de si había alguna propuesta al respecto, diciéndonos desde la oficina de Alcaldía que no había ninguna propuesta en ese sentido, por lo que desde Vox enviamos escrito formal proponiendo su candidatura. A posteriori, Espadas y su equipo movieron Roma con Santiago para trasladar a la prensa que la petición surgió de Cáritas cuando nadie sabía ni conocía tal petición", defiende Peláez.

Así, ha lamentado "la falta de lealtad institucional, la ocultación de información y el juego al despiste de este alcalde y su oficina para con Vox, algo intolerable y que denota un sesgo caciquil en el que parece que gobierna el Ayuntamiento como si fuera su cortijo".