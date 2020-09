Helena Resano anuncia que ha dado positivo por coronavirus

La presentadora de laSexta Noticias de las 14:00 horas, Helena Resano, anunció este jueves a través de sus redes sociales que ha dado positivo en coronavirus tras realizarse la prueba PCR este pasado lunes después de que su hija comenzase a mostrar síntomas.

En el mensaje, Resano ha tranquilizado a sus seguidores asegurando que sufre sintomatología leve y ha confirmado que tanto ella como su familia permanecerán en aislamiento domiciliario hasta que se recuperen por completo.

"Me asomo por aquí para contaros que el lunes por la tarde, tras empezar mi hija con síntomas, me hice una PCR. Salió positiva. Estamos en casa, confinados, con síntomas leves, recuperándonos. Mucho ánimo a todos los que están pasando por eso. Gracias enorme a todos los sanitarios que están trabajando y cuidando de nosotros. Nos vemos pronto en laSexta Noticias", escribió acompañando a una imagen del virus.

La periodista no ha dejado de recibir muestras de cariño y apoyo desde que hiciera público su contagio por Covid-19, entre ellos, su compañera de cadena, Cristina Villanueva: "Mucho ánimo, compañera. Estamos a tu lado y ya te echamos de menos. ¡Te esperamos pronto de vuelta! Cuídate mucho". También la presentadora María Escario le ha dedicado un mensaje de ánimo: "Mucha suerte Helena y ánimo a toda la familia. Esperamos verte pronto. Abrazo".

A ellas se han sumado también otras compañeras de profesión, entre ellas Ángeles Blanco, Ana Pastor o Susanna Griso, que también le ha dejado un afectuoso mensaje: "Todos tus compañeros te enviamos anticuerpos enlatados. Se te quiere. Y lo sabes".

No ha sido la única en el mundo de la televisión que ha dado positivo por coronavirus. El presentador de Pasapalabra, Roberto Leal, también comunicó recientemente su contagio, e informó de que hasta estar recuperado sería Manel Fuentes quien ocupase su puesto en el programa.

De igual forma, Susi Caramelo, presentadora en Movistar+, reveló haber dado positivo por Covid-19: "Para todos los que pensabais que era una diosa, sabed que yo también he dado positivo en el primer PCR. Por suerte, me está pasando como con los 40, que no se me nota nada", escribió en tono jocoso.