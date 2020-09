Aplazada la huelga del transporte sanitario en Castilla-La Mancha, según USO

Las empresas SSG y José María San Román se han reunido con las partes competentes y se ha acordado un aplazamiento de las jornadas de huelga de la semana que viene durante un plazo de 21 días.

Tal y como ha señalado el sindicato en nota de prensa, el motivo es que ambas empresas tanto SSG, como José María San Román SL, han informado de su disposición "a estudiar el impacto económico de la subida salarial y su compromiso de buscar una solución al conflicto", mostrando su voluntad de cumplir con lo pactado y en espera de que la Administración "propicie como es su obligación y compromiso, una viabilidad económica que termine de una vez por todas con esta situación indeseada por las plantillas de Castilla-La Mancha".

La parte social han informado de que van a esperar estos días, en aras de solucionar el conflicto, "teniendo en cuenta además, la situación sanitaria actual, pero siendo firmes en el mensaje: si no hay una solución en estos días, a partir del 28 de septiembre se volverá a convocar la huelga como indefinida".

En el caso de Cuenca, señalan desde USO, "no hay información ni comunicación alguna por parte de la UTE Ambulancias Cuenca, que no ha contactado en ningún momento con el comité de empresa, por lo que entendemos que no hay voluntad alguna de solucionar el conflicto y seguir incumpliendo tanto el IV, como el III convenio colectivo como venía haciendo hasta ahora".

Por tanto, USO reafirma que la huelga en la provincia de Cuenca sigue adelante "para que los trabajadores muestren su rechazo a la actitud incumplidora de la UTE Ambulancias Cuenca de quién se espera, que por parte de la Administración tome la determinación de la rescisión del contrato por los reiterados incumplimientos tal y como anunció la administración".

"La administración debería cumplir con lo firmado y dotar a las empresas concesionarias de los 22 millones de euros con los que se comprometió para que se puedan subsanar las deficiencias en sueldos, EPI y condiciones materiales en lo que se refiere a los vehículos, según el pliego de condiciones acordado en el IV Convenio Colectivo regional, ahora más que nunca, es muy necesario ante la previsible segunda oleada de Covid-19 que se avecina", expone María Notario, delegada de USO Castilla-La Mancha en la empresa SSG Guadalajara.