Julio Iglesias rompe su silencio sobre su salud: "He estado casi sin poder andar"

Julio Iglesias está en boca de todos desde que salieron a la luz unas imágenes donde se veía al cantante muy deteriorado por los años, necesitando ayudaincluso para andar.

Esto hizo que, a sus 76 años, saltaran todas las alarmas acerca de su estado de salud.

El cantante no se caracteriza por hablar demasiado de su vida privada, pero en esta ocasión ha querido hacerlo a través de las redes sociales.

"Siempre pensé que recordar era como dar marcha atrás a mi vida y vivir atado al pasado. Hace dos meses y medio casi me rompo la pierna derecha y el tobilloizquierdo en una caída tonta desde un pequeño puente de mi casa", comenzaba, despejando así las dudas sobre su salud.

Confesaba también, que durante transcurría el tiempo de su recuperación, ha aprovechado para hurgar en su pasado y revivir algunos conciertos. "En este tiempo, que he estado sin poder casi andar y haciendo mis ejercicios de recuperación, me he entretenido dando una vuelta por mi pasado", declaraba.

Además, concluía con un agradecimiento a todas aquellas personas que le han acompañado durante estos años de carrera. "Esta pequeña "grande" historia es una prueba de ese legado increíble que me han dado tantas y tantas gentes con tanto cariño. ¡Gracias, gracias, gracias!".