Tu horóscopo diario: sábado 5 de septiembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 5 de septiembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No pienses en lo que te queda de una tarea desagradable o que no te apetece mucho hacer ya que no te queda más remedio que hacerlo así que lo correcto es que le busques la parte positiva. Por ejemplo, cómo ayuda a mejorar tu cuenta corriente.

Tauro

Debes de ser prudente con todo lo que digas o escribas hoy, Ten en cuenta que las verdades a medias o las pequeñas mentiras pueden envolverte en tu propia red y ser peligrosas, así que actúa con cautela si quieres ocultar alguna actividad que te apetece hacer.

Géminis

Aunque estés pensando en lo que tienes que hacer, hoy vas a dejar de lado todo tipo de tensión o angustia que te pueda traer la realidad. Pasarás un buen día con tus asuntos más personales y disfrutarás aún de vacaciones o de un tiempo de descanso y relajación.

Cáncer

No te quedes en lo que piensan los demás de ti, sino en lo que tu sientes y en cómo te sientes haciendo algo que te gusta o que te apetece. Lo importante es que pienses que está bien hecho, no el juicio ajeno. Cada uno tiene sus propias normas.

Leo

Los momentos más familiares son los que mejor rato te harán pasar hoy. Si te preocupa su futuro o en especial el de un hijo o tu pareja, vas saber llevar el tema desde el punto de vista del apoyo. Les ayudarás a sentirse mejor con lo que les sucede.

Virgo

Puede que aún tengas algunos desajustes en el organismo que te hacen estar incómodo y andarás con el ánimo un poco bajo o con cierto cansancio físico. Intenta distraerte y no le des demasiadas vueltas ni caigas en la tentación de automedicarte.

Libra

A veces crees que es mejor decir una mentira que enfrentarse a la verdad por ahorrarte un disgusto con un amigo o una discusión que no te apetece tener. Pero debes valorar si eso te compensa realmente y si esa amistad es algo valioso para ti.

Escorpio

Tus palabras no serán claras y no te atreverás a mostrar lo que piensas realmente. Hay cierta confusión y eso que haces va a perjudicar a tu pareja porque no sabrá muy bien a qué atenerse y tensionará la relación. Intenta actuar con más transparencia.

Sagitario

No te queda más remedio que tomar las riendas de un asunto familiar pendiente relacionado con herencias o dinero, y es que sabes que te va a suponer esfuerzos, tiempo e incluso también ciertos gastos. Llévalo todo muy bien controlado.

Capricornio

Tendrás que tomar una decisión algo triste porque las circunstancias te obligan a dejar de lado algo que te gusta mucho hacer pero que ahora mismo no puedes seguir practicando por la economía. No caigas en la autocompasión, solo es un capricho.

Acuario

Hoy no te parecerá tan mal lo que estás haciendo para descansar y si aún tienes vacaciones disfrutarás de lo que hagas sea lo que sea, sin pensar en lo que pudiera haber sido. En cualquier caso, piensa en la inmensa suerte que tienes y alégrate.

Piscis

Si te propones dar lo mejor de ti en un asunto que estás organizando y que quizá tenga que ver con la creatividad, ya sea la música o cualquier otra clase de actividad artística, lo vas a conseguir. Será diferente, pero aún así te sentirás muy bien haciéndolo.