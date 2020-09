Detenido por causar lesiones y fracturas a su hijo de dos meses compatibles con el síndrome del bebé sacudido

La Policía Nacional ha esclarecido un presunto caso de maltrato infantil en Málaga tras la hospitalización de un menor de dos meses con lesiones graves compatibles con el síndrome del bebé sacudido, una forma de maltrato que puede provocar daño cerebral irreparable o incluso la muerte.

El niño ingresó con lesiones cerebrales, así como fracturas en costillas y tibia. La investigación ha conllevado la detención del padre, un hombre de 35 años y origen portugués, por su presunta responsabilidad en los hechos, ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado.

La investigación se inició a instancias del Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga, que dictó la práctica de diligencias para esclarecer un supuesto caso de maltrato infantil después de que un hospital en Málaga activase el protocolo en estos casos y remitiera a la autoridad judicial un parte facultativo donde se recogían las lesiones graves presentadas por un bebé de apenas dos meses.

El menor ingresó con pronóstico grave en un hospital en Málaga el pasado día 24 de agosto. Presentaba lesiones graves, en concreto, fracturas en costillas y tibia, sangrado en un ojo y hematoma cerebral compatible con el síndrome del bebé sacudido o zarandeado.

En la práctica de diligencias, el padre del bebé habría alegado como motivo del ingreso que había estado jugando en el domicilio con el niño, este sobre sus rodillas, simulando el trote de un caballo, cuando empezó a convulsionar. Unas prácticas que no habrían tenido lugar en presencia de la madre. No obstante, según la instrucción y los facultativos, la gravedad de las lesiones que presentaba el bebé no sería compatible con un mero juego.

Las pesquisas realizadas condujeron al arresto del padre por su presunta responsabilidad en los delitos de lesiones graves y malos tratos.