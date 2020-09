El Festival de San Sebastián reduce el aforo del auditorio Kursaal a un máximo de 600 espectadores

El certamen cinematográfico donostiarra ha precisado que el aforo del Teatro Victoria Eugenia, Teatro Principal y Kursaal 2, será del 50%; y el resto de salas de cine (Tabakalera, Trueba, Príncipe, Antiguo Berri) del 60%. Esta reducción de aforos se aplicará a todas las actividades del Festival (conferencias de prensa, sesiones fotográficas, presentaciones).

La pandemia también obliga a una disminución del número de proyecciones (159 pases menos que en 2019, un 23% menos) y del número de películas (65 menos que en 2019, un 31%) para permitir "accesos más ordenados y ganar tiempo para el desalojo".

La mayoría de las actividades dirigidas a la industria cinematográfica y del nuevo área de 'Pensamiento y debate' se llevarán a cabo en formato online, reservando el formato presencial para las proyecciones.

Las salas de cine serán desinfectadas entre sesiones. En el Auditorio Kursaal, Kursaal 2, Teatro Victoria Eugenia, Teatro Principal -las salas con más capacidad- el intervalo entre proyecciones durará 90 minutos, mientras que en el resto de espacios será de una hora, tal y como ha explicado el director del Festival, José Luis Rebordinos, en la presentación oficial.

También se han suprimido sedes (Velódromo y Museo San Telmo) y eventos sociales (fiestas de inauguración y clausura, fiesta del cine vasco, cócteles). Asimismo, será obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento. Cuando la proyección supere las cuatro horas (como en el caso de las series 'Patria', 'We Are Who We Are', y 'Andisturbios') será necesario llevar una mascarilla profesional homologada (KN95 o FFP2) de acuerdo con lo establecido para situaciones especiales en la orden del Departamento de Salud.

Este año se ha establecido la compra online de entradas numeradas para "evitar contagios y favorecer la trazabilidad, la posibilidad de identificar y seguir el rastro en caso de registrarse un positivo". Se ha suprimido el servicio de Zinemaldia Plaza y se mantendrán solo las taquillas de las salas de cine a partir del día 18, con la tarjeta de crédito como sistema de pago recomendado.

VENTA DE ENTRADAS

La venta de entradas comenzará, como es habitual, el domingo anterior al Festival, el 13 de septiembre (a las 9.00 horas), pero solo se podrán adquirir entradas para los tres primeros días del Festival (viernes 18, sábado 19 y domingo 20).

El día 14 se podrán comprar las entradas correspondientes al lunes 21, martes 22 y miércoles 23 (y las entradas restantes de los días previos) y, finalmente, el día 15 se podrán obtener los tickets para las sesiones del jueves 24, viernes 25 y sábado 26 (y las entradas restantes de los días previos). A partir del día 16 se podrá seguir comprando entradas para todas las sesiones indistintamente.

Cada espectador podrá adquirir un máximo de dos entradas por sesión, con un límite total de 20 tickets en cada compra. En la venta anticipada solo se aplicarán descuentos con la tarjeta Gazte de Kutxabank. El Festival ofrecerá diariamente entradas con descuento del 25% a las personas que se suscriban a la lista de correo que se habilitará, en la que se les informará diariamente de su disponibilidad.

Las alfombras rojas se llevarán a cabo sin público y estos espacios estarán restringidos al uso profesional, con reporteros gráficos que se ubicarán a lo largo de los recorridos respetando la distancia social.

Finalmente, el Festival hará un "esfuerzo especial" para que sus actividades puedan seguirse a través de su página web. Se publicará diariamente la programación online a la que se podrá acceder: todas las ruedas de prensa de la Sección Oficial y Premio Donostia, las galas, presentaciones y las clases magistrales de profesionales de la industria cinematográfica. Asimismo, estrellas que visitarán San Sebastián participarán en encuentros con los cinéfilos a través de las redes sociales del Zinemaldia.