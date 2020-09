València defensa la seua candidatura per a convertir-se en la Capital Europea de la Innovació 2020

La candidatura de València per convertir-se en la Capital Europea de la Innovació 2020 ha sigut defesa aquest divendres per un equip de tècnics que s’han donat cita a Las Naves. L’alcalde Joan Ribó, acompanyat del regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos Galiana, ha assistit a aquesta trobada, on ha manifestat “que la ciutat treballa activament i amb l’objectiu de resoldre els problemes de la gent amb mesures innovadores”. De fet, ha aclarit el primer edil, “València, l’única ciutat espanyola triada per optar a aquest nomenament, ha sigut elegida per la seua estratègia, un model exportable a tot Europa”.

L’equip tècnic que hui ha defés telemàticament la candidatura de València davant la Comissió Europea ha estat conformat per la Cap de Gabinet de la Secretària General d’Innovació del Govern d’Espanya, Elisa Rivera; el Cap de Servici d’Innovació i Gestió del Coneixement de l’Ajuntament de València, Fermín Cerezo; el sudirector de Las Naves, David Rosa; i la responsable de projectes europeus de Las Naves, Gema Roig.

Després de la defensa de la candidatura de València per a ser Capital Europea de la Innovació, “repte amb què col·laboren molts sectors econòmics i socials i diferents àrees de govern”, Ribó ha recordat “altres moments”, com “quan ens van nomenar Capital de l'Alimentació o, l'any passat, quan estàvem nerviosos per a veure qui era la Capital Mundial del Disseny 2022”.

Per a l’alcalde, “ és un altre pas en eixa direcció». D’aquesta manera, ha destacat que “Missions és un objectiu general on es projecta tota la innovació, la investigació i el treball conjunt”, i ha qualificat el projecte com “una manera molt bona de plantejar les coses, ja que a vegades es critica la innovació i investigació perquè no arriba a la gent i ací ho fem a l'inrevés, preguntem a la gent què vol canviar i innovar i a partir d'ací ens marquem un gran objectiu”. “Es tracta d'una estratègia que d'alguna manera ha començat a desenvolupar la Unió Europea, però que ací a València tenim molt avançada”, ha insistit.

Per la seua banda, el regidor d'Innovació, Carlos Galiana, ha destacat que la candidatura de València per a convertir-se en la Capital Europea de la Innovació ha afegit suports fins a poder parlar d’una candidatura de tota la ciutat, “que era una de les coses que demandava la Unió Europea”.

L'edil ha remarcat que “l'estratègia ‘Missions València 2030’ és un projecte de ciutat a llarg termini i que, al costat dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, no és flor d'un dia, sinó fruit d'una gran faena”. Sobre els terminis a seguir, el regidor ha explicat que la pròxima setmana “sabrem que 6 ciutats passen a la gran final” i que a la fi d'aquest mes de setembre es coneixerà la ciutat que serà Capital Europea de la Innovació.

Galiana ha valorat el projecte que València està desenvolupant en l'actualitat amb la finalitat “d'ajudar els més majors a continuar vivint amb autonomia a les seues cases, s'està monitorant a 500 llars a la ciutat i hi ha 1.500 persones implicades”.

Una altra innovació en la qual també s'està treballant, tal com ha explicat Galiana, és “en la reducció del plàstic per a cuidar les platges o en la cura de la qualitat de l'aire".

Pel que respecta a Las Naves, el regidor ha subratllat que “tenim l'única acceleradora pública que el que fa és agafar idees o portar a emprenedors i emprenedores per a ajudar-los, els ajudem i monitorem per a fer des d'aplicacions fins a prototips, per exemple”. “Estem guanyant premis en l'àmbit nacional”, ha ressaltat.

Ampli suport

Ribó ha destacat l’ampli consens que ha generat aquesta iniciativa entre institucions públiques, empreses privades, entitats socials i ciutadania, així com entre partits polítics. De fet, a més del mateix alcalde i el regidor d’Innovació, també han estat presents en l’acte d’aquest divendres la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, el regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica, Pere Fuset, la regidora d’Empreniment i Innovació Econòmica, Pilar Bernabé, i els portaveus del Grup Municipal Popular, María José Català, i de Ciutadans, Fernando Giner.

Durant la defensa també hi ha hagut representació institucional de la Secretària General d’Innovació del Govern d’Espanya, Teresa Riesgo. A més hi han estat la comissionada de la Generalitat Valenciana per a l’estratègia d’Intel·ligència Artificial i el Covid-19, Nuria Oliver; i junts als responsables municipals hi han assistit el subdirector d’emprenedoria a València Activa, Javier Mateo, i la directora del centre d’innovació Las Naves, Marta Chillarón.