Sanidad notifica más de 10.000 casos este viernes y 184 fallecidos

El Ministerio de Sanidad ha incorporado 10.476 casos de coronavirus a sus registros este viernes, la cifra más elevada añadida en un solo día desde que se publican datos de la pandemia (exceptuando los datos del lunes, que incluyen la mayoría de los contagios registrados el viernes y el sábado, días en los que no se publican datos). Desde que comenzó la pandemia el total de casos confirmados roza el medio millón y se eleva ya hasta los 498.989.

Además se han registrado 184 nuevos fallecidos, una cifra muy condicionada por las 113 muertes que ha incorporado a los registros la comunidad de Aragón, que llevaba varios días sin actualizar este indicador. El total asciende ya a 29.418 fallecidos.

De estos más de 10.000 nuevos casos, 4.503 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, una cifra que tampoco tiene precedentes desde que comenzara a publicarse este indicador a finales de mayo.

Pese a lo elevado de estos dos montantes, la situación actual no es comparable a la de los peores meses de la pandemia. Entonces la capacidad diagnóstica era muchísimo menor y los hospitales se vieron desbordados por una oleada de pacientes con cuadros más graves que los que se están detectando ahora.

Sin embargo, aunque el contexto no es el mismo, las cifras no dejan de ser preocupantes. Especialmente los números de Madrid, la región de toda la Unión Europea con mayor incidencia de casos por cada 100.000 habitantes en 14 días (467,42, el doble de la media española). Este viernes, las cifras de la Comunidad suponen el 31% de todos los nuevos casos incorporados, prácticamente un tercio del total en toda España. Madrid ha notificado un total de 3.245 positivos (aunque el dato autonómico-2.254 positivos- no coincide) y 36 fallecidos.

Por su parte, las hospitalizaciones mantienen un leve ascenso en todo el país. A fecha de este viernes hay 7.392 personas ingresadas con Covid en los centros españoles, que ocupan un 7% de todas las camas disponibles. La situación más complicada se vive en Madrid, que tiene hasta un 15% de sus camas ocupadas por pacientes Covid.