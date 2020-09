València crearà espais per als vianants al voltant dels col·legis

L’Ajuntament de València enviarà la setmana que ve una carta als centres educatius d’Infantil i Primària de la ciutat per informar-los sobre el Pla Municipal d’Entorns Escolars Segurs, a través del qual es crearan “espais matalaf”, això és, “espais per als vianants on abans hi havia pas de vehicles i trànsit” al voltant dels col·legis.

Els centres tindran un mes de termini per sol·licitar adherir-se a esta iniciativa, segons ha explicat la vicealcaldessa i regidora de Renovació i Regeneració Urbana, Sandra Gómez, qui ha destacat el projecte en el context de “la crisi sanitària que estem vivint” perquè “l’alumnat i els familiars que l’acompanyen puguen realitzar les entrades i eixides dels centres educatius complint les mesures seguretat necessàries”.

Una vegada que els centres educatius traslladen a l’Ajuntament les seues necessitats, es dissenyaran accions adaptades a cadascun d’ells “utilitzant la Guia de Transformacions Urbanes Flexibles que estem ultimant i que presentarem en breu”. Així, “amb pintura i mobiliari urbà recuperarem l’espai necessari per generar estos entorns segurs i allunyarem la principal font de contaminació de l’aire i acústica que és el trànsit motoritzat”, ha explicat l’edil.

La casuística serà variable: des d’ampliació de voreres, passant per conversions en zona de vianants de carrers i fins i tot la creació de superilles, com ara la prevista al barri de la Petxina, prop del col·legi Jesús y María. La regidora ha posat “exemples ja executats a la ciutat”, entre ells, la conversió en zona de vianants de la plaça del Ceramista Gimeno, al costat del col·legi públic Rafael Mateu Cámara, així com l’entorn del col·legi públic Primer Marqués del Túria, junt a l’hotel Westin, o el carrer de Toixa, pròxim al col·legi Nuestra Señora del Carmen, on es va recórrer al “projecte ‘carrer jugant’, de manera que els xiquets i xiquetes poden jugar amb la mateixa senyalística” de la via.

“A més”, ha afegit la vicealcaldessa, “això ajudarà a establir camins escolars segurs i afavorir la mobilitat sostenible per a anar al col·legi, la qual cosa generarà un efecte positiu en l’educació dels més joves. Aprendran des de xicotets a tindre una major autonomia i a realitzar desplaçaments en mitjans més saludables”.

Gómez ha emmarcat el Pla d’Entorns Escolars Segurs en la línia de recuperació de l’espai públic per a vianants, que ha permés “recuperar en cinc anys més de 122.000 metres quadrats per a la ciutadania, la qual cosa equival a 17 camps de futbol. I ho hem fet no sols en els espais més emblemàtics de la ciutat, sinó també en els barris”

“Quan parlem de crear espais habitables hem de prioritzar els col·lectius més vulnerables, com els xiquets”, ha manifestat la responsable de l’àrea de Desenvolupament i Renovació Urbana. “Un entorn escolar ha de ser segur i això inclou no sols la seguretat viària, sinó el dret a respirar un aire net i sense contaminació acústica. A més, recuperar espai públic per a les persones ajudarà que els xiquets tinguen un espai més segur a l’eixida del col·legi i un lloc de trobada per als familiars que els acompanyen”.

En eixe sentit, “la creació d’espais matalaf afavoreix la qualitat de l’entorn en què passen gran part del dia els més xicotets. Que l’exterior de les escoles siga el més paregut a una plaça on el trànsit siga pràcticament inexistent és un objectiu que ens hem marcat des de l’Ajuntament per aconseguir estos objectius”.