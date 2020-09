Gómez demana que les obres del nou Mestalla comencen en menys d'un any 

La vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha remarcat aquest divendres que "no és moment de donar més pròrrogues" per a la construcció del nou estadi del València CF i ha demanat al club que "d'ací a menys d'un any hi haja una voluntat ferma i compromesa en fets i no en paraules" i les obres estiguen "en marxa".

A preguntes dels mitjans durant una roda de premsa per a informar de diverses actuacions de la regidoria, Gómez ha defés que "cal donar-li una solució ja al nou Mestalla i el València CF té un compromís amb aquesta ciutat de complir uns termes", estructurats en l'Actuació Territorial Estratègica (ATE).

L'edil ha asseverat que "ja no és moment de donar més pròrrogues" sinó que el club "comence a treballar per a finalitzar el nou estadi" perquè "no és solament una qüestió esportiva", "que també", sinó una "qüestió de la ciutat de València" i de l'"interés general de no tindre una estructura que està sense acabar dins d'un espai emblemàtic i estratègic de la ciutat com és l'avinguda de les Corts Valencianes, una de les entrades a la ciutat de València i, més important, perquè és una qüestió també amb el barri, que té dret a una solució ja immediata".

En aquest sentit, Gómez ha assenyalat que "és veritat que d'ací a maig o juny, que és quan acaba el segon terme de l'ATE, Mestalla no estarà acabat, però sí que ha d'estar en procés de construcció", ha defés, abans de remarcar que "aquesta és la nostra postura i la postura que sempre hem traslladat al club i hem de mantindre".

Preguntada per si des del consistori es donaria per satisfets si el club diguera que "hi haurà màquines abans de maig", Sandra Gómez ha dit que no se'n "va a avançar" i no sap què traslladarà el club en la pròxima reunió.

No obstant açò, ha subratllat que "és importantíssim que el club done passos endavant per a complir els termes de l'ATE i un pas importantíssim és que d'ací a menys d'un any hi haja voluntat ferma i compromesa en fets i no en paraules" i que "estiguen les obres en marxa".

La vicealcadessa ha insistit a demanar "una voluntat ferma del club per a acabar el nou Mestalla". "I per a nosaltres no hi ha un fet més clar que estar ja les obres en funcionament, no és qüestió que l'ATE es resolga per dos o tres mesos de diferència, això és absurd, sol ser un procés ple d'imprevists, per açò no parlem de tres o quatre mesos", ha puntualitzat.

"Per a mi el fet que determinarà que el València té una voluntat ferma d'acabar en el nou Mestalla és que comencen les obres, que hi haja moviment, una voluntat clara, que es renove la llicència d'activitats", ha afegit.