Coronavirus.- Barceló sobre PCR: "No és un problema de planificació sinó de Trump que va fer arreplegissa de producció"

Així ho ha indicat davant les crítiques de l'oposició sobre els problemes per a obtindre els resultats de les proves, que es demoren dies. La consellera ha defès que a l'inici de la pandèmia es realitzaven entre 3.000 i 4.000 proves diàries -solament a persones amb simptomatologia- i ara s'ha passat a 11.000, 12.000 i 13.000, pel canvi de criteri del Ministeri i perquè es realitzen als contactes estrets dels casos positius per a frenar l'evolució de virus, la qual cosa ha permès detectar un 40% de casos asimptomàtics a la Comunitat Valenciana.

En tot cas, ha apuntat que hi ha hagut "alguna dificultat" amb aparells "desbaratats" que ha obligat a reparar-los i s'ha pogut produir un "decalatge major del desitjat" a l'hora d'obtindre els resultats, però ha subratllat que no es tracta d'un problema de planificació" el fet que hi haja hagut "certa tensió" amb les PCR "sinó de Trump, que diu quina reserva vol per als EUA i quina reserva deixa per als altres".

Així, ha indicat que "va fer una arreplegadissa de la producció de Roche, que és una de les subministrades de molts dels fungibles i ha hagut d'augmentar la seua producció per moltes raons: perquè el mercat ha quedat presoner i perquè ha crescut el nombre de països que estan duent a terme rastrejos", entre els quals ha citat França, Alemanya, el Regne Unit i Espanya.

En tot cas, ha subratllat que detectar un 40% de casos asimptomàtics és "una gran notícia" per a la Comunitat Valenciana i significa que "s'estan fent ben les coses" i que els professionals de primària i Salut Pública estan contribuint a frenar l'expansió del virus i els brots.

CAS DE LA VILA

Sobre el cas de l'Hospital de la Vila Joiosa (Alacant), on deu sanitaris romanen en quarantena després de practicar una intervenció quirúrgica a dos pacients que finalment van donar positiu per coronavirus, Barceló ha precisat que quan una persona entra en el quiròfan i se li programa operació se li fa una PCR per a realitzar la intervenció amb garanties

"El de la Vila es deu al fet que el primer resultat de la PCR és que és negatiu i la segona realitzada és positiva", ha dit, i ha subratllat que açò és una cosa que "pot ocórrer", encara que ha afegit: "Si hi ha dubtes, els professionals prenen les decisions que en eixe moment consideren més encertades".