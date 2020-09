Coronavirus.- Sanitat posarà a la disposició de la comunitat educativa un telèfon per a resoldre els seus dubtes

Així ho ha anunciat a Les Corts la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en una compareixença en la qual ha detallat l'evolució del virus a la Comunitat Valenciana, i en la qual ha admès que, per als pares, la 'tornada al col·le' pot generar moments de "incertesa i dubtes".

Per açò, ha insistit a enviar a les famílies un missatge de "tranquil·litat" perquè entén que són "moments d'incertesa" i hi ha "molts dubtes que assalten pares i mares", al mateix temps que ha agraït l'esforç dels docents per a tornada a les aules. "Sanitat sempre serà aliada de seguretat", ha subratllat.

Barceló els ha instat a estar "tranquils" encara que ha recalcat que açò no significa "baixar la guàrdia" però ha posat l'accent que no es pot "perdre la calma" davant la tornada a les aules. En aquest context, ha apuntat que els xiquets poden contagiar-se i desenvolupar la malaltia però ha incidit que les evidències científiques apunten a una menor probabilitat de contagi en els més xicotets, els quals presenten menys complicacions i amb quadres són més lleus o asimptomàtics.

En relació amb els xiquets amb malalties cròniques i el temor que puguen sentir els seus pares, ha fet referència als documents que ha preparat la Societat Espanyola de Pediatria, amb participació de 14 societats científiques, i ha indicat que no hi ha evidència científica que tinguen major risc d'infecció, a més de que els especialistes van a orientar en tot moment sobre la tornada a les aules.

"Les evidències diuen que en una transmissió comunitària controlada, els xiquets pareixen tindre menor capacitat de transmissió de les malalties", ha dit, per la qual cosa ha apel·lat a la "tranquil·litat i la responsabilitat" davant les mesures que el seu departament juntament amb Educació ha protocol·litzat.

Aquest protocol implica que cada centre de primària tindrà una persona responsable en contacte amb el centre de salut per a atendre-li en el cas d'haver-hi algun problema i al revés, amb el que hi haurà una informació "compartida". "No és que no els vagen a agafar el telèfon en atenció primària", ha insistit, i ha recalcat que se'ls ha fet una formació expressa, que està preparat i ha negat, davant les crítiques de l'oposició que siga una improvisació.

ELS PROFESSORS "NO SERAN MÈDICS"

Així, Barceló ha detallat que els professors "no faran de metges" ni decidiran si un xiquet té Covid-19 o no, perquè no és la seua funció, sinó que rebran una formació des de Salut Pública "perquè coneguen com han d'actuar" i coneguen els protocols.

No obstant açò, des de Vox, el seu diputat José María Llanos, li ha retret que no es pot donar tranquil·litat a les famílies i li ha criticat "incoherències". "Tranquils per un telèfon que se'n va a posar ara, quan porten tot l'agost desesperats pel que va a passar en els col·legis", s'ha preguntat, i ha qualificat d'"absolutament inviables" els protocols.

En aquesta línia, el parlamentari del PP i portaveu de Sanitat, Juan José Zaplana, ha qüestionat la mesura del coordinador dels centres: "Els col·les són una caixa de bombes", ha advertit i ha lamentat: "Parlen de bambolles al matí que van a explotar a les vesprades i l'endemà explotaran en col·legis".