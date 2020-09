López Miras exige al Ejecutivo central que refuerce los controles en aeropuertos y fronteras

López Miras, que ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa junto al titular de Salud, Manuel Villegas, ha indicado que ha hecho esta petición al jefe del Gobierno central, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes por vía telemática.

"Esta misma semana teníamos conocimiento de nuevas personas que han llegado de un vuelo desde Bolivia a través del aeropuerto de Barajas a la Región de Murcia, infectadas por covid-19", ha apuntado el presidente murciano.

Al hilo, ha tildado de "inexplicable" que desde hace semanas, en países del entorno como Italia o Marruecos se exija a los viajeros "una PCR negativa para entrar" pero "no se les exija ningún tipo de prueba para que entren en territorio español".

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

El presidente ha mostrado además su "preocupación" por el aumento de casos de covid-19 en la Región de Murcia y, al respecto, ha incidido en que este ascenso solo podrá frenarse "si nos implicamos todos en ello, con responsabilidad y la contundencia necesaria, y desde la actuación de todas las administraciones, pero también de cada uno de nosotros".

En palabras de López Miras, "un Gobierno debe fijar directrices en función de las recomendaciones de Salud Pública y Epidemiología, como lo estamos haciendo en la Región de Murcia, pero la actuación de cada uno de nosotros es fundamental".

En este punto, ha recalcado que "no se puede transmitir un mensaje de normalidad porque no es así", y ha recordado que "el virus no ha sido vencido aún".

"Con lo que estamos viviendo, tenemos que hacer un esfuerzo en transparencia y responsabilidad", ha dicho, tras avanzar que la próximo semana iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para coordinar actuaciones.