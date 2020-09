Puig crida a la tranquil·litat davant la 'tornada al col·le' i agrega: "Hem d'evitar una generació perduda"

Així ho ha posat de manifest en la declaració institucional que ha oferit després de la Conferència de Presidents, on precisament s'ha abordat el retorn a les aules i en la qual, segons ha dit, tots els presidents autonòmics han defès el manteniment de la presencialitat i la qualitat del sistema educatiu.

Puig ha indicat que fa sis mesos es van tancar les aules per la pandèmia de Covid-19 i ara toca començar un nou curs: "És l'hora de tornar als col·legis, instituts i universitats, així ho estan fent els països del nostre entorn. Un país desenvolupat que creu en la igualtat d'oportunitats no es pot permetre, ni en les circumstàncies actuals, mantindre tancades les aules d'una manera indefinida".

Així, ha prosseguit: "Ha arribat l'hora de tornar a classe, ho necessiten els alumnes, ho necessiten les famílies i ho necessita el futur dels valencians".

El president ha al·ludit als límits de la "virtualitat" en l'educació i a factors tan importants com el desenvolupament personal i la socialització per a assegurar que la Comunitat Valenciana està "en disposició de tornar a unes aules preparades i segures", encara sent conscients que "el risc zero no existeix".

"És necessari tornar a les aules com era necessari tornar als centres de treball amb totes les precaucions i seguretat. No volem un país en què els bars i botigues puguen estar obertes i les escoles tancades, no volem un país que considere secundari l'ensenyament", ha insistit.

Per açò, ha subratllat que no es pot devaluar la transcendència de l'educació i presentar-la com "un servici prescindible" perquè és "essencial", com també que les famílies "puguen anar recobrant la normalitat i tornen a una conciliació real".

Ha agraït l'esforç que està realitzant la comunitat educativa i ha afirmat que els 60.000 treballadors de la sanitat pública valenciana porten mig any "donant una lliçó de servici públic amb un treball admirable" i està segur que a partir de la setmana que vé "tota la societat se sentirà encara més orgullosa dels 76.000 mestres i professors i resta de personal educatiu".

"Comprenem la preocupació i la incertesa que genera aquesta situació, és lògic i humà, però vull llançar un missatge de confiança, serenitat i tranquil·litat", ha ressaltat el president Puig, que ha indicat que a la Comunitat Valenciana hi ha 129 casos de Covid per cada 100.000 habitants, quan la mitjana espanyola és de 213, per la qual cosa ha demanat "posar les xifres en perspectiva" i "fugir de l'alarmisme".

També, ha indicat, la letalitat respecte al març ha baixat del 8,3 al 0,25%, l'ocupació dels hospitals ha baixat del 20 al 3,7% i en les UCI del 57 al 7,6% actual. I ara el 40% dels malalts són asimptomàtics.

En tot cas, ha assenyalat que a mesura que sorgisquen contratemps en l'àmbit educatiu s'aplicarà "la mesura corresponent en cada espai, en cada aula", acceptant que "no existeix una societat sense riscos" i també sota el principi que "cap virus ens robarà eixe horitzó d'igualtat que permet l'educació".