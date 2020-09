Coronavirus.- Oltra defèn que el nombre de PCR permet detectar els asimptomàtics i evitar que transmeten el virus

Sobre la situació de Benigànim, la vicepresidenta ha dit que és una circumstància "puntual" producte d'haver perdut la "traçabilitat" dels contagis.

A preguntes dels mitjans després del ple del Consell, sobre la situació en les residències, Oltra ha subratllat que s'estan escometent "els esforços per a arribar a totes les proves i tindre tot el material" i ha explicat que la inspecció ha detectat que s'estan "complint els plans de contingència".

En eixe sentit, ha matisat que el coronavirus entra en les residències per mitjà dels treballadors, de les visites als residents i en les eixides que fan els interns: "Són les portes d'entrada".

No obstant açò, encara que ha reconegut que "la porta més fàcil i habitual" és la dels treballadors, ha exigit ser "empàtics" amb eixos professionals perquè "tenen un treball molt dur".

Ha recordat que les visites mantenen la distància i que en les eixides es firma una declaració responsable que es farà ús de les mesures sanitàries com a distància i mascareta. Així, ha estimat que encara que "pot haver-hi algú que no complisca", "per regla general, les coses s'estan fent amb el pla de contingència i les resolucions".

EXPEDIENT A TORRENT

Preguntada pel desviament de dades de la residència de Torrent (València), es va parlar de 44 casos i s'ha passat a 32, Mónica Oltra ha indicat que s'ha obert un expedient informatiu per part de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives "a la vista d'informes de tècnics" que evidencien que no es va deixar un 10% de les places per a l'aïllament i que podria ser "un factor" que possibilitara el contagi massiu en fer " més ingressos dels permesos".

Amb tot, ha explicat que es tracta d'un cas "puntual" perquè en aquests moments no hi ha "més casos amb un contagi tan massiu".

En eixe sentit, ha detallat que la reducció en el nombre de cas es deu al fet que hi ha pacients que superen la malaltia i passen a donar negatiu en les proves.