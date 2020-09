Miras pide a Sánchez un fondo de compensación para las CCAA que recibieron menos recursos en primera ola

López Miras, que ha hecho estas declaraciones junto al titular de Salud, Manuel Villegas, tras participar en la Conferencia de Presidentes, ha indicado que materializar su propuesta es cuestión de "justicia e igualdad en el reparto de los recursos que son de todos los españoles".

Además, el jefe del Ejecutivo murciano ha pedido al presidente de la Nación, Pedro Sánchez, que apoye a las comunidades ante la necesidad de contar con los recursos necesarios para hacer frente a sus competencias, y, en especial, en lo que respecta a la protección sanitaria en la lucha contra el coronavirus.

En este sentido, ha recordado a Sánchez "sus propias palabras", en las que apelaba a no tolerar más desigualdad ni desequilibrios entre territorios, algo que, en palabras de López Miras, es "justamente lo que viene haciendo con la Región de Murcia en el reparto de fondos de cualquier tipo".

"Desde la financiación autonómica al reparto de los Fondos Covid, en los que cada murciano recibió menos dinero para su seguridad sanitaria que cualquier otro español", ha añadido, tras incidir en que espera que Sánchez "sea consecuente con esa radical defensa de la igualdad que siempre lleva a cabo ante nuestros socios europeos".

Además, López Miras ha solicitado que las comunidades puedan flexibilizar el déficit para gastos relacionados con la pandemia. "No debe ser difícil articular esta medidas puesto que ya se le ha autorizado al País Vasco un déficit del 2,6 por ciento", ha apostillado al respecto.

"17 ESTADOS DE ALARMA"

El presidente de la Región ha aseverado que el Gobierno de España no ha promulgado en los últimos meses "ninguna ley" que incremente las garantías sanitarias y establezca "medidas efectivas y un mayor control" para hacer frente a la situación actual.

"Creo que la solución no pasa por 17 estados de alarma diferentes, y así se lo he transmitido al presidente del Gobierno, sino de contar y mejorar leyes y una coordinación indispensable por parte del Gobierno central", ha apostillado, porque "España existe y no es una suma de gobiernos regionales, sino una realidad común".