El Consell incorpora a Jorge Alarte en Representació Institucional i a Jordi Sebastià en l'IVACE

A més, l'Executiu autonòmic ha designat l'exgerent de l'Hospital La Fe Mónica Almiñana en substitució de David Fernández.

Referent a aquests nomenaments, i preguntada en el transcurs de la roda de premsa posterior al ple del Consell, la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha defès que "es nomena a persones que estan dins de la visió política del Botànic" i estan "en l'àmbit dels partits que donen suport al Govern". "Què anem a nomenar a gent de Vox?", ha plantejat Oltra, que ha reafirmat: "No anem a nomenar a un que nega les polítiques d'igualtat".

Per açò, ha assenyalat que es nomenen els càrrecs en funció de "la capacitat professional, currículum i la línia política, és molt diferent la línia de com s'enfoca una determinada qüestió". Sobre aquest tema, Mónica Oltra ha insistit en les polítiques d'Igualtat i ha plantejat: "Hauràs de posar a una persona que se situa en les polítiques de defensa de les víctimes de la violència de gènere i d'eliminació de l'escletxa salarial i no en els negacionistes".

"SINTONIA POLÍTICA"

"Hi ha una combinació de sintonia política de qui fa la proposta i del professional que s'adecua en funció del càrrec a ocupar", ha raonat.

A més, el Consell ha formalitzat aquest divendres el nomenament de Juan Ángel Poyatos com a director general de l'Acció de Govern, després d'haver desenvolupat altres càrrecs de responsabilitat en l'anterior legislatura.

Així mateix, des de Presidència s'ha cessat Blanca Marín com a secretària autonòmica i en la seua substitució s'ha nomenat a Beatriz Gallardo, catedràtica de lingüística de la UV i membre del comité d'experts per a fer front a la pandèmia de la Covid.

Per la seua banda, el periodista de Benidorm i fins ara responsable de Política en el diari Informació d'Alacant, Pere Rostoll, ha sigut nomenat director general de relacions informatives.

En la Conselleria de Vivenda s'ha cessat David Vergara com a director general d'Emergència Habitacional, Funció Social de la vivenda i Observatori de l'Hàbitat i s'ha nomenat, en el seu lloc, a Pura Peris, professora titular de Dret Financer i Tributari de la UV i des de novembre de 2019 era sotsdirectora de gestió de l'Entitat Valenciana de Vivenda i Sòl.

En Economia s'ha cessat Gustavo José Gardell com a director general de Treball, Benestar i seguretat laboral i director de l'Invassat i, en el seu lloc, s'ha nomenat a Elvira Ródenas, fins ara secretària de Relacions Institucionals d'UGT.

Així mateix, en Economia també es procedeix a nomenar a l'advocada Jacinta Rubio com a directora de Recursos Humans i Planificació Estratègica.

En Innovació, cessa el sotssecretari José Villar i es nomena en el seu lloc a Verónica López, llicenciada en Dret per la UV i qui va assumir la direcció general de Justícia en la passada legislatura.

Finalment, en Política Territorial, es procedeix al cessament d'Emilio Miguel Obiol, director general de Ports, Aeroports i Costes i es nomena a Maria Luis Martínez, llicenciada en ADDA i Diplomada en Ciències Empresarials.