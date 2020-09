Centres educatius valencians sumaran 40.000 equips digitals més mitjançant un acord entre Generalitat i Ministeri

Aquest acord permetrà dotar al sistema educatiu valencià de 40.000 dispositius, que se sumaran als 30.000 ja anunciats per la Generalitat.

Els equips -que passaran a formar part del parc informàtic dels centres educatius- es podran distribuir mitjançant un préstec als alumnes que es troben en situació de vulnerabilitat, amb l'objectiu de "garantir l'equitat en l'accés als processos d'educació digital de tot l'alumnat".

La inversió en el sistema educatiu valencià que preveu el pla 'Educa en digital' per a la dotació de llocs educatius en la llar i altres equips addicionals suma 26.366.165,70 euros, detalla l'Executiu autonòmic en un comunicat.

El 80 per cent d'aquesta quantitat (21.092.932,56 euros) ho aportarà Red.es, mentre que el 20 per cent restant -5,2 milions- procedirà de la Conselleria d'Educació i es tramitarà a través de la Direcció general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, que és la que té la competència per a difondre, implantar i aplicar les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'àmbit dels centres educatius.

Fonts de la Conselleria d'Educació han detallat a Europa Press que aquesta aportació econòmica es traduirà en la incorporació d'uns 40.000 dispositius més, que s'uniran a les 30.000 tablets amb connexió a internet que ha adquirit la Generalitat amb l'objectiu d'assegurar l'ensenyament en línia per a tots els alumnes.

En aquest sentit, les mateixes fonts asseveren que l'adquisició de dispositius electrònics portàtils compleix un doble objectiu: assegurar la possibilitat de mantindre l'educació telemàtica davant un possible empitjorament de la pandèmia de Covid, però també un avanç en la digitalització del sistema educatiu de la Comunitat.