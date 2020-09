El Consell aposta de forma "unànime" perquè l'entitat de la fusió Bankia-CaixaBank tinga la seua seu central a València

Es tracta d'un sentir "unànime" en l'executiu autonòmic, ha assegurat en la roda de premsa posterior al ple del Consell. Oltra s'ha pronunciat en aquests termes després que CaixaBank i Bankia hagen confirmat que es troben en negociacions preliminars per a analitzar una possible fusió, sense que encara s'haja aconseguit cap acord sobre aquest tema.

Encara que en el ple del Consell d'aquest divendres no s'ha tractat aquesta qüestió, Oltra ha manifestat que "òbviament el desig que la seu social es quede a València és compartit per tot el Consell" i per tant, "és el sentir unànime del Govern valencià que si finalment es materialitza eixa fusió, la seu social central estiga a València".