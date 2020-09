Miguel Herrán responde a sus 'haters' con una gran reflexión que los deja mudos

Los famosos siempre son blanco de críticas a cualquier cosa que hagan o digan, siempre va a haber algún hater que no le parezca bien y les increpen por ello. Sin embargo, algunos como Miguel Herrán responden con tanta contundencia, que no son capaces de articular palabra.

El actor de La casa de papel subió el otro día a Instagram una imagen suya con un amigo cuya leyenda era: "Si lo haces por dinero o fama.. no lo hagas". Este mensaje enfadó mucho a varias personas por considerar que eso solo lo puede decir alguien con estabilidad económica.

Muchas veces el actor suele ignorar los mensajes contra él, pero ha habido uno que no ha podido ignorar: "Claro mejor como vosotros, por amor al arte. Si no cobrarais lo que cobráis habría que ver si lo hacíais o no", escribían.

Este comentario ha sacado todo el talante del actor, que con mucha educación ha respondido: "Existe un lugar intermedio entre la ambición y la pasión, entre el dinero y el amor al arte, la industria y la profesión. Y te digo otra cosa, tocayo mío, a día de hoy tengo la gran suerte de poder vivir de mi mayor pasión, pero si no fuera así probablemente estaría limpiando oficinas y con mi sueldo me iría a estudiar interpretación. Porque créeme que por lo menos en nuestro caso es más terapéutico que económico".

Un nuevo mensaje reclamaba al actor "algo largo y duro", y Herrán, de forma enigmática y tirando de ironía le contestó: "Todavía no te han hecho PCR's?".

Sin duda se trata de una clase magistral de educación por parte de Miguel, que además ha enseñado a aquellos que se esconden detrás de un nombre de usuario que, por mucho que vean las redes sociales de la gente, no tienen ni idea de cómo son en realidad.