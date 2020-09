CCOO alerta del "colapso" en los centros de salud pese a la reincorporación del personal de vacaciones

En un comunicado, CCOO señala que, según ha podido comprobar, la demora en las citas telefónicas "sigue estancada en dos semanas" en centros como Mairena del Aljarafe-Ciudad Expo, Montequinto, Mercedes Navarro, la Juncal, Ronda Histórica o Pino Montano.

"Hace una semana denunciábamos esta espera intolerable y, en aquel momento, teníamos la esperanza de que la situación mejorara con la vuelta de las vacaciones, pero nada parece haber cambiado", señala el secretario de Acción Sindical del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla, Luis González.

De esta forma, advierte de que, "mientras las cifras de positivos en las PCR por coronavirus crecen de manera significativa en nuestra provincia, la mayoría de centros de salud se encuentran colapsados por la falta de personal". Considera que se trata de un "panorama desolador, sobre todo cuando deben ser esos centros los que asuman el necesario rastreo de casos para frenar la expansión de la Covid-19 sin necesidad de medidas drásticas de confinamiento".

González añade que "en la atención primaria, puerta de acceso al sistema sanitario, la demora de cita no debería existir o, como mucho, ser de un día". Detalla que las citas que se están dando, además, son telefónicas pero, en muchos casos, los usuarios "no pueden ni siquiera contactar por teléfono ante el colapso de los servicios de atención y han de desplazarse hasta el mismo para conseguir una cita, haciendo uso de los pocos huecos de cita no programada que hay disponibles cada día, o hacer cualquier gestión".

"Allí tropiezan con las restricciones de acceso y se ven obligados y obligadas a hacer cola en la puerta del centro, a pleno sol, a veces durante horas. Es intolerable que personas enfermas, muchas veces mayores, se estén friendo al sol", lamenta CCOO.

En este sentido, el sindicato reclama la adaptación inmediata de las salas de espera de los centros de salud a la situación de la Covid-19 o la colocación de marquesinas o toldos en sus puertas para proteger a la población de las inclemencias del tiempo. Igualmente, exige medidas urgentes para reforzar la atención primaria de salud, una parte del sistema sanitario imprescindible para hacer frente a la pandemia, a la par que considera imprescindible aumentar el presupuesto dedicado para acercarse al 25 por ciento del gasto sanitario.

Por ello, CCOO de Sevilla ha mostrado su apoyo a las movilizaciones convocadas por Marea Blanca, Barrios Hartos y otras entidades que se van a celebrar en las próximas semanas en los centros de salud de distintas barriadas de Sevilla, y llama a sumarse a ellas.