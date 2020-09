Alba "Hemos de compatibilizar el control de la pandemia con seguir viviendo"

Alba, también portavoz del Gobierno de La Rioja, ha ofrecido hoy una rueda de prensa junto al consejero de Hacienda, Celso Díaz, después de que ayer un Consejo de Gobierno aprobada la nueva estructura del Gobierno (que incluye ceses y nuevos nombres).

Díaz ha explicado que los cambios se sustentan en la necesidad de que el Gobierno riojano sea "más eficiente y más moderno". "Entramos en una nueva etapa en la que, además de luchar contra el virus, hay que aprender a convivir con él", ha justificado.

También persiguen, ha dicho, fortalecer los servicios públicos; "todo esto con una estructura más competitiva y más inteligente", ha añadido al tiempo que ha considerado que se trata de un gobierno, el de La Rioja, "que ha sabido adaptarse y al que no le ha temblado el pulso en ese proceso de adaptación".

En cuanto al fortalecimiento de los servicios públicos ha afirmado que "lo que se ha hecho es incidir en la estructura de la Consejería de Salud y portavocía". También, "se incide en los servicios sociales y en la nueva estructura de desarrollo autonómica para reactivar la economía".

ALFARO: NO SE DESCARTA EL CONFINAMIENTO

En Alfaro ha recordado que se ha desarrollado una campaña de cribado perimetral que ha permitido hacer 4.869 pruebas PCR, contando con un dispositivo en colaboración con Cruz Roja, el Ayuntamiento y la policía, que han detectado 192 nuevos positivos (en total, los casos activos son 297).

En cuanto a si se tomarán nuevas mediadas, ha indicado que se están "estudiando tantas medidas como sean necesarias para cortar el contagio y bajar esta incidencia".

Preguntada acerca de si se incluye la posibilidad del confinamiento ha dicho: "Siempre tenemos sobre la mesa desplegado el plan de contigencia, y claro que es una de las medidas; no descartamos ni esa ni cualquier otra medida que sea necesaria".

Preguntada por Fuenmayor, la consejera ha explicado que "el riesgo en una localidad lo marca la vigilancia epidemiológica". En este caso, "no se ha considerado necesario emitir ninguna alerta ni en Fuenmayor".

En esta localidad, ha dicho, hay un brote con siete casos, y se está siguiendo el protocolo, y corresponde al departamento de vigilancia epidemiológica establecer las medidas.

VUELTA AL COLEGIO

Con respecto a la vuelta al colegio, ha indicado que la diferencia con marzo está en que, entonces, "no se sabían las mismas cosas para relacionarnos con el COVID-19".

Preguntada por los padres que no lleven a sus hijos a casa, ha indicado: "La escolarización es obligatoria en España, y en nuestra comunidad también, y es un derecho irrenunciable".

Se ha mostrado "convencida" de que se llevará a los niños al colegio, en caso contrario se activará "lo necesario". "Cumpliremos la norma que está vigente", ha añadido.

Cuestionada por el homeschooling, o educación en casa (alegal en España pero regulado en otros países) ha creído que "el COVID ha abierto multitud de interrogantes y hay algunas cuestiones que han de ser reflexionadas sosegadamente y con consenso".

CONCENTRACIONES EN URGENCIAS

Con respecto a las peticiones de los trabajadores de Urgencias del San Pedro, que cada lunes se concentran para pedir más personal y una organización del servicio, Alba ha asegurado que "este es un gobierno de diálogo que ha establecido, siempre, una línea de colaboración con los trabajadores". No obstante, ha añadido que "atender todas las demandas es imposible".

Ha anunciado que en Urgencias ya se está preparando una nueva estructuración con un pabellón que entrará a funcionar "en breve", para garantizar la atención en doble canal (uno de ellos COVID específico). "Las medidas a nosotros también nos gustaría que llegasen más rápido pero, a veces, la práctica no te lo permite", ha indicado.

La consejera ha aportado los datos en las residencias de ancianos. Ha informado de que hay 66 residentes que han dado positivo a una prueba PCR de cuatro residencias (de un total de 32 que hay en la comunidad).

Para Alba, la situación "excepcional" de Alfaro "ha disparado el resto de datos globales". "También es cierto que La Rioja ha sido de las última en entrar en este segundo golpe de pandemia", ha añadido.

Alba también ha sido cuestionada sobre si es cierto lo dicho por la exconsenjera de Servicios Sociales, Ana Santos, acerca de que pidió el cierre de las residencias antes y no se le hizo caso. Ha indicado: "La comunicación de los miembros del Gobierno ha sido constante, y hemos trabajado de manera coordinada y colaborativa". "Dicho esto, me va a permitir que no entre en valoraciones, una entrevista no debe nunca distraernos", ha añadido.