Navarro (PP) tilda de "humo" el Plan de Reactivación de Canarias anunciado por Torres

"Es un claro ejemplo de la política anunciadora de un Gobierno que carece de proyectos y soluciones. Es solo humo y todo indica que no existe", sentenció la popular en un comunicado.

Sobre la reunión de este jueves celebrada por los firmantes del pacto, afirmó que ha sido "decepcionante". "Es inadmisible -dijo- que la conclusión de ese encuentro se limite a la convocatoria de una próxima reunión, dentro de dos semanas, para valorar el borrador que se supone está elaborando el Gobierno de Canarias".

"En la jornada de ayer asistimos a un nuevo capítulo de desconcierto respecto al famoso Plan que nadie conoce aún. Un episodio más de un compromiso que no se materializa, mientras la realidad de Canarias es alarmante con el principal motor económico del Archipiélago tambaleándose, los ERTE dependiendo de un delgado y frágil hilo, con la incertidumbre desesperante ante el inicio del nuevo curso escolar y con una situación sanitaria muy delicada debido al aumento de nuevos contagios por coronavirus en las Islas", comentó.

Para Navarro, el presidente puso sobre la mesa un documento vacío, carente de contenido, sin propuestas ni medidas concretas, sin ficha financiera que lo avale y, algo más de tres meses después, "seguimos en el punto de partida".

"Prometió 'El Dorado' -aseveró- en un acto propagandístico que coincidió con el Día de Canarias y a fecha de hoy lo único que ha logrado ha sido convocar varias reuniones que no han aportado nada y en las que tampoco ha dado a conocer, ni tan siquiera se ha analizado, ni una sola medida o acción del Plan".

Por otra parte, Navarro reprochó al presidente canario sus recientes críticas al Partido Popular por no haber participado en el Pacto suscrito el pasado mes de mayo.

"Lo vimos claro desde un principio. Nos presentó un documento sin aval económico, sin el compromiso del Gobierno de España y sin medidas concretas para hacer frente a esta crisis. Tras analizar la propuesta con rigor y responsabilidad observamos que se trataba de un papel mojado, que no aportaba nada, decidimos no ser partícipes de un acto de promoción del propio Gobierno y exigimos garantías que, a día de hoy, no existen", concluyó.