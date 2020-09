El director Luca Guadagnino presidirá el jurado oficial de la 68 edición del Festival de San Sebastián

Rebordinos ha realizado estas afirmaciones en el acto de presentación oficial de la 68 edición del Zinemaldia, en el que ha participado junto a la subdirectora del Festival de San Sebastián, Maialen Beloki, y a la responsable de Comunicación, Ruth Pérez de Anucita, evento que ha cambiado en esta ocasión su tradicional ubicación en el hotel María Cristina por la sala de cine de Tabakalera de modo simbólico.

El director del Festival ha reivindicado la necesidad de "volver a los cines" y ha incidido en que "la realidad está demostrando que son lugares seguros". "Estamos ante un cambio de paradigma, nuestra sociedad tiene que cambiar y también los festivales de cine", ha señalado Rebordinos, quien ha resaltado que "es momento de pasar a la acción".

En esa línea, ha remarcado que han preparado "con mimo" una edición en la que público, periodistas, profesionales de la industria y equipos de películas puedan "descubrir, trabajar, disfrutar y compartir". "No será tan cómodo como en los años anteriores, pero será una edición con una programación de la que estamos muy orgullosos y en la que nos hemos volcado para diseñar un protocolo de seguridad compatible con la experiencia cinematográfica", ha aseverado.

Beloki, por su parte, ha explicado que se han reducido aforos, proyecciones y películas para favorecer la distancia de seguridad y la desinfección de las salas, se han suprimido algunas sedes como el Velódromo o San Telmo y todas las fiestas oficiales del festival.

Entre otras medidas, las entradas serán numeradas y deberán adquirirse online y los acreditados también deberán reservar online para acceder a las proyecciones. Para evitar focos de contagio, se ha suprimido Zinemaldi Plaza y solo se mantendrán las taquillas de los cines.

La venta de entradas comenzará el 13 de septiembre a las nueve de la mañana, pero solo se podrán adquirir entradas para los tres primeros días del festival. El día 14 se podrán comprar las entradas correspondientes a los días 21, 22 y 23 y así sucesivamente. El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento y en las proyecciones que superen las 4 horas de duración será necesario llevar mascarillas profesionales homologadas.

ALFOMBRA Y ESTRELLAS

Beloki ha señalado que "desafortunadamente" este año "no se podrán repetir las imágenes de cinéfilos pidiendo autógrafos a la llegada de los cineastas o aguardando a las estrellas en las alfombras rojas".

En esta edición estos espacios estarán restringidos al uso profesional, si bien el Festival hará un "esfuerzo especial" para que sus actividades puedan seguirse a través de su página web (ruedas de prensa, galas, premio Donostia, presentaciones y clases magistrales). Las redes sociales del Festival ofrecerán a los cinéfilos la posibilidad de mantener encuentros con las estrellas que acudan a San Sebastián.

Los responsables del festival no han podido avanzar en esta ocasión los nombres de las estrellas que acudirán a la capital guipuzcoana debido a que no pueden tener una confirmación absoluta debido a la situación del covid-19. Entre las ausencias de este año se ha confirmado la del director Woody Allen que, pese a que deseaba acudir, "tiene 82 años y las circunstancias han pesado", ha señalado Rebordinos, quien, no obstante, ha apuntado que "hay mucha gente que va a venir".

El director del Zinemaldia también ha confirmado que no habrá un segundo Premio Donostia que se sume al de Viggo Mortensen. En ese sentido, ha afirmado que lo han "intentado" pero han renunciado a ello al tener que confirmarlos de forma "muy justa" y no querían "arriesgar".

JURADO

En ese marco se han dado a conocer también las últimas novedades respecto al festival, entre las que están las personas que formarán parte de los distintos jurados. En el caso del presidente del jurado oficial, Luca Guadagnino, presentará fuera de concurso el estreno mundial de la serie 'We Are Who We Are'.

En el jurado estará acompañado de la productora española Marisa Fernández Armenteros, del cineasta mexicano Michel Franco y de la directora de vestuario sueca Lena Mossum. El Festival anunciará próximamente quién ejercerá de quinto miembro del jurado de la Sección Oficial.

Luca Guadagnino (Palermo, Italia. 1971) es director, guionista, productor y emprendedor artístico. En 1999 debutó en la dirección con 'The Protagonists' (1999), presentada en la Mostra de Venecia, a la que siguieron 'Melissa P' (2005), 'Io sono l'amore' (Yo soy el amor, 2009) -nominada al Oscar al Mejor Vestuario y al Globo de Oro y al BAFTA a la Mejor Película Extranjera- y 'A Bigger Splash' (Cegados por el sol, 2015), con la que compitió en Venecia.

En 2017 obtuvo su mayor éxito con 'Call Me by Your Name', que ganó el Oscar al Mejor Guión Adaptado y fue nominada a Mejor Película, y al año siguiente dirigió el remake de 'Suspiria', el clásico de Dario Argento. 'We Are Who We Are', su primera incursión en la ficción televisiva, es una serie de ocho episodios para HBO-SKY.

Por su parte, el Jurado Premio Kutxabank-New Directors estará compuesto por la directora catalana Belén Funes, que será su presidenta, por la actriz lituana Aiste Diriute y por el crítico Ariel Schweitzer. El del Premio Horizontes lo presidirá el cineasta guatemalteco Jayro Bustamante, con la guionista Celia Rico y la productora Valérie Delpierre.

En el Jurado Premio Zabaltegi-Tabakalera estarán Pucho, cantante del grupo Vetusta Morla, y el director Carlos Rodríguez Ríos, mientras que en el del Premio Irizar al Cine Vasco estarán la guionista Maider Oleaga, Irati Crespo y Diego Soto Ortíz.

PERLAK

Además, dos películas procedentes de la Mostra de Venecia, 'Nomadland' y 'The World to Come', completarán el listado de Perlak, la sección que reúne obras aclamadas o premiadas en otros festivales internacionales. En este caso, será la audiencia la que ejerza de jurado al votar su largometraje favorito de entre los diez que optan al Premio del Público Ciudad de Donostia/San Sebastián, que incluye dos galardones: uno a la mejor película (50.000 euros) y otro al mejor filme europeo (20.000 euros).

'Nomadland' es obra de la directora y guionista china-estadounidense Chloé Zhao (Zhao Ting, 1982), autora de 'Songs My Brothers Taught Me' (2015) y 'The Rider' (2017), ganadora de la Quincena de Realizadores. Protagonizado y producido por la actriz Frances McDormand, el tercer trabajo de Zhao es la adaptación del libro homónimo de la periodista Jessica Bruder, que investigó el fenómeno de las personas que viajan por EEUU como nómadas en busca de empleo.

Por su parte, Mona Fastvold (Oslo, 1981), directora noruega afincada en Nueva York que debutó con 'The Sleepwalker' (2014), clausurará Perlak fuera de concurso con su segundo largometraje, que también aspira al León de Oro de Venecia e incluye en su elenco a Katherine Waterston, Vanessa Kirby, Christopher Abbott y Casey Affleck, que ejerce también de productor. 'The World to Come' es un drama ambientado en pleno siglo XIX en algún lugar de la frontera de la costa este americana, donde dos parejas vecinas luchan contra la adversidad y el aislamiento en un paisaje hermoso y difícil.