Flavio, de 'OT 2020', lanza su nuevo tema 'Yo con yo mismo': "Me define bastante, es una muy buena carta de presentación"

Flavio Fernández presenta Yo con yo mismo, su primer single con Warner Music tras salir de la Academia de OT 2020. Este cantante y compositor de 20 años se coronó como el segundo finalista de la última edición del talent con su voz personal y única con la que encandiló no solo a los fans, sino también al jurado.

Después de lanzar Calma durante su estancia en el programa, el murciano estrenó el pasado miércoles este nuevo tema que lleva días en las tendencias de YouTube y ya acumula más de medio millón de visualizaciones. Solo él, su voz y el piano son los elementos de esta balada que ya está triunfando en todas las plataformas.

¿Cómo está viviendo los días posteriores a lanzar su nuevo tema, Yo con yo mismo? Pues la verdad es que bien porque no esperaba tan buen recibimiento. Estoy muy contento por cómo está yendo. Los comentarios que estoy recibiendo por parte de los fans son todos una maravilla. Y además, en todas las plataformas va genial, tanto en España como en Latinoamérica.

Flavio Fernández Murcia, 30 de junio del 2000 (20 años)

Este joven compositor y cantante llegó a 'OT 2020' con 12 años de formación musical a sus espaldas. Su voz única y personal conquistó al jurado y a los fans, quienes le convirtieron en el segundo finalista del 'talent'. Tras su tema 'Calma', el murciano ahora estrena su primer sencillo con Warner Music.

Este es su primer single con Warner y el primero fuera de la Academia. ¿Lo imaginaba así? En realidad mi primera canción me la imaginaba un poco movida por el tema de que venía ya el verano. Aun así, creo que Yo con yo mismo es perfecta porque la empecé a componer dentro de la Academia, casi al final del programa, y creo que me define bastante. Es una muy buena carta de presentación.

Además de este tema, ya lanzó Calma durante OT 2020, ¿pero qué canciones están por llegar? Pues llevo tiempo componiendo. Hace poco vine de Ibiza, donde estuve en un campamento de composición y producción, y aparte he seguido por mi cuenta. Hay cosillas, pero no hay fecha próxima de lanzamiento, aunque espero que sea dentro de poquito.

¿Tiene ya en mente cómo quiere que sea el disco? Creo que abarcará tres estilos: baladas, otro más o menos urbano, tipo Calma, y también nos gustaría hacer un estilo Charlie Puth o Harry Styles, que se diferencia de los otros porque es un poco más bailable.

¿Será todo en castellano? Por ahora sí. Al principio componía en inglés, pero por ahora va a ser en castellano, ya se verá más adelante. Pero el inglés no lo descarto porque es un tipo de música que creo que la defiendo bastante bien. O sea, que para un futuro podría ser.

¿Y habrá alguna colaboración? Pues sí que hay alguna ya asentada. Está incluso grabada. Todavía no se puede adelantar nada, pero puedo decir que a la gente a la que se la estoy enseñando le está encantando.

Flavio Fernández estrena 'Yo con yo mismo'. CHARLIE BALIBREA

¿Cómo fue salir de OT 2020 y volver al mundo real y encontrarse con esta oportunidad musical en la que ahora está trabajando? Al principio fue un período de adaptación en el que me tuve que acostumbrar, porque mi vida había cambiado por completo. Pero la salida fue bien, y además siento que tenía mucho apoyo y recibía muchos comentarios positivos en las redes. Al final todos teníamos ganas de salir para poder empezar a hacer nuestra música, aunque la despedida de la Academia fue dura y creo que todos la echamos de menos.

¿Cómo vivió el regreso al programa tras su cancelación temporal a causa del coronavirus? Fue muy emocionante. Yo volví con muchísimas ganas, la verdad, porque en ese periodo que salimos sentía que iba despegando y lo retomé con muchísima fuerza. Y ver todo el apoyo que recibía fuera y que le gustaba a la gente también influyó.

¿Tenía miedo, como algunos de sus compañeros, de que no volviera el programa? No, yo fui muy positivo, sabía que íbamos a volver a la Academia. Noemí Galera nos insistió mucho en que harían todo lo posible para volver y yo confiaba en ella y en su palabra. Además, en el momento en que nos dijeron que el programa se iba a pausar, yo pensé: "A lo mejor nos viene bien, porque es un periodo de tiempo que se extiende y da tiempo a que más gente nos conozca". En ese momento me lo tomé como algo positivo, dentro de lo que cabe de la situación que se estaba viviendo. Al final fue bien, porque OT decidió que siguiéramos subiendo vídeos a YouTube para que la llama de la edición no se nos apagase y finalmente fue bien.

Se notó que fue muy positivo durante el confinamiento incluso en la sorprendente edición de sus vídeos... La verdad es que nunca había hecho algo así. Pensé: "No tengo nada que hacer, pues voy a dedicarle tiempo a esto y voy a ver qué sale". Y a medida que iban avanzando las semanas y los vídeos, me notaba que iba mejorando. La verdad es que me sorprendí a mí mismo, incluso.

¿Los comentarios que pudo leer fuera en redes le hicieron imaginarse quién iba a ganar? No, los comentarios no, pero sí las actuaciones. Al principio, cuando entramos, nos pusieron un sobre donde escribíamos quién pensábamos que iba a ser el ganador. Yo puse a Bruno. En ese momento pensaba que iba a ganar él, supongo que por el carisma que tiene, su voz rasgada y todo lo que hace de percusión. Me gustaba muchísimo. Pero claro, luego va pasando el programa y ves a Nia, que todas sus actuaciones son una locura, y tu pensamiento cambia y yo tenía claro que la ganadora iba a ser ella.

¿Cómo fue la experiencia de enfrentarse a un público tan grande en los conciertos de OT 2020 que hicieron en el WiZink Center de Madrid? Fue genial. En los ensayos sí que estuve un poco nervioso porque no sabía cómo iba a ser eso y cómo podría afrontarlo yo. Pero luego, la primera vez que salí, lo hice con muchísimas ganas y no pensaba que lo fuera a disfrutar tanto. Pensaba que iba a estar más rayado por toda la gente que iba a ver, pero fue todo lo contrario. Lo disfruté un montón y lo pasé muy bien. Además, pude cantar Calma rodeado de mis compañeros en el escenario, un momento muy bonito que creo que también gustó muchísimo al público.

Flavio Fernández, segundo finalista de 'OT 2020'. CHARLIE BALIBREA

¿Ha escuchado los temas que van a sacar próximamente sus compañeros? Sí, he escuchado ya alguno y me han encantado. Igual que los que han sacado recientemente Eva, Bruno, Samantha o Javy. Pero los que están por venir están muy guays, prometen.

¿Tiene en mente seguir desarrollando su faceta televisiva? Sí me gustaría, la verdad. Algo como Tu cara me suena o MasterChef, eso sí me lo he planteado. Me gusta la cocina, aunque si alguien lo hace mejor, yo no suelo cocinar, pero si me tengo que poner, me pongo. Creo que sería una experiencia muy guay. Y Tu cara me suena sería complicado, pero por intentarlo... Sería guay poder imitar a, por ejemplo, Michael Jackson, sería un reto.