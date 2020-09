Últimos días para solicitar la ayuda a la contratación de personas trabajadoras que cuiden personas mayores o dependientes en el ámbito del hogar

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pretende fomentar la creación de nuevo empleo en el ámbito del trabajo de cuidado en el hogar. La medida es pionera en Europa y tiene el objetivo de combatir la situación de irregularidad laboral de muchas mujeres que se dedican al cuidado de personas mayores o dependientes y que trabajan sin contrato fomentando la regularización de su situación administrativa.

La subvención consiste en un pago único a las personas que ofrezcan un contrato laboral por un mínimo de 12 meses a personas que no hayan sido dadas de alta en la Seguridad Social en los últimos 2 años. La cuantía de la subvención es de 2.685 euros si el contrato es de jornada completa. Esta cantidad corresponde al coste de la cuota de la Seguridad Social que debe abonar el contratante durante 12 meses. Este pago se adelanta con un anticipo del 60% al inicio de la contratación y se cierra con el 40% restante cuando se completa el año de contrato.

La solicitud solo se puede tramitar a través de internet por lo que es necesario disponer de un certificado digital o un idCAT de emisión gratuita. Sin embargo, hay más de 100 entidades de apoyo para el acompañamiento y asesoramiento en el proceso de la convocatoria como Manos a la obra, Mujeres Pa'lante, Sindihogar, AMIC-UGT, CITE-CCOO o Cáritas entre otras.

¿Quién puede solicitar la subvención?

Pueden solicitar la ayuda las personas físicas que ofrezcan un contrato de trabajo de un mínimo de 12 meses para el cuidado de personas mayores o dependientes en el ámbito domiciliario. Los requisitos son tener más de 18 años, estar empadronado y residir legalmente en un municipio de Cataluña, estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social y tener unos ingresos brutos anuales de la unidad familiar que se pueden consultar en la resolución de convocatoria.

El 94% de las personas trabajadoras son mujeres. GENERALITAT DE CATALUNYA

¿Quién puede ser contratado?

Para ser contratada la persona no puede haber sido dada de alta en la Seguridad Social en los últimos dos años. Si no tiene nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea, debe tener autorización de residencia. En caso de no disponer de residencia legal, debe acreditar tres años de permanencia en España a través del empadronamiento, no tener antecedentes penales y disponer del informe de arraigo de la Generalitat de Cataluña.

El trabajo de los cuidados domiciliarios, en cifras

El 90% de las personas que trabajan en el sector de los cuidados en el hogar son mujeres y, desgraciadamente, no tienen ni la visibilidad ni el reconocimiento que se merecen. De hecho, el colectivo de personas trabajadoras de los cuidados en el ámbito del hogar se caracteriza por la situación de irregularidad administrativa y la economía sumergida. Como consecuencia, se ve abocado a la precariedad, la desigualdad y la vulnerabilidad.

En muchos casos las personas que hacen este trabajo no tienen reconocida la correspondiente relación contractual y las tareas que realizan no siempre son consideradas como una ocupación, a pesar de que la normativa actual reconoce el trabajo del hogar y de los cuidados como un ámbito plenamente laboral, con un régimen especial dentro del régimen general de la Seguridad Social.

Los cuidados en el hogar no siempre se consideran un trabajo. GENERALITAT DE CATALUNYA

Una parte importante de la economía del país

El trabajo de cuidados también conforma una parte importante de la economía del país, aunque no esté suficientemente reconocida. Este ámbito laboral permite atender con dignidad las necesidades de las personas dependientes y, al mismo tiempo, permite que otras personas puedan ejercer sus profesiones, contribuyendo de manera directa e indirecta al desarrollo económico de Cataluña. Ayudar a la regularización de este sector tendrá un gran impacto económico y, además, facilitará la obtención de autorizaciones de residencia y trabajo a muchas personas. En definitiva, contribuirá al progreso de nuestra sociedad hacia un modelo económico y social más justo y equitativo.

El sector del trabajo del cuidado del hogar ocupa alrededor de 100.000 personas en Cataluña. De ellas, 4 de cada 10 trabajan en condiciones de informalidad, es decir, sin constar de alta en los registros de la Seguridad Social. De las más de 65.000 personas trabajadoras que están afiliadas a la seguridad social a través del régimen especial del hogar en Cataluña, casi el 94% son mujeres y el 59% tiene 45 años o más.

Toda la información en la web curadelallar.gencat.cat o llamando al 012