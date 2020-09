Ecologistas en Acción ve "inútil" el proyecto del Colector Norte del Mar Menor y pide su retirada

En un comunicado, la asociación de defensa medioambiental ha considerado que este tipo de proyectos "no son la solución y suponen una importante pérdida de oportunidad, además de generar impactos adicionales".

Así, ha indicado que el análisis previo del proyecto recoge "importantes errores" que afectan a su justificación, como la "confusión interesada" entre la gestión de los nutrientes y la que afecta al agua.

"También se fracciona indebidamente el proyecto, y se obvian importantes impactos", han dicho desde Ecologistas en Acción, para quien, no obstante, "lo más preocupante" es que "no se demuestra mejora ambiental para el Mar Menor con la ejecución del mismo".

Entre esos errores de diagnóstico previo, el "más grave" se encuentra, a juicio de la organización ecologista, en "la exagerada sobreestimación de entrada subterránea al Mar Menor en la que se basa todo el proyecto, y que multiplica por ocho la magnitud real".

La memoria sitúa esta entrada en 66 hectómetros cúbicos por año, cuando los estudios más recientes, llevados a cabo por Tragsatec y promovidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "sitúan la entrada anual en unos 8,5 desde el Cuaternario".

Esto "demuestra que, como reconoce dicho estudio, la prioridad pasa por reducir en origen la contaminación que afecta a los flujos superficiales, no por interceptar los flujos subterráneos", han añadido.

Por otro lado, han criticado que no se haya tenido en cuenta que "el proceso eutrófico requiere de la presencia tanto de nitrógeno como de fósforo, pero el acuífero Cuaternario no contiene fósforo, que entra a la laguna principalmente por la vía de arrastres superficiales, que no son objeto de este proyecto".

"El proyecto pretende captar agua del Cuaternario, bombearla al Mojón, desalobrarla de nuevo para riego y verter el rechazo al Mediterráneo a través de un emisario submarino, pero no incluye actuaciones para eliminar el nitrógeno y el fósforo de tales flujos".

Según Ecologistas en Acción, "esto demuestra que el interés real no es evitar la entrada de nutrientes a la laguna a través de medidas de prevención en origen y de actuaciones que permitan a la propia cuenca retener y eliminar tales nutrientes, sino el de hacer obras hidráulicas y darle agua al regadío".

Asimismo, ha agregado que la Confederaciín Hidrográfica del Segura (CHS) "pretende justificar que este proyecto es urgente por motivos ambientales", lo que "no se sostiene por dos importantes razones: los flujos reales del Cuaternario son muy inferiores a los contemplados en el proyecto (por lo que interceptar el Cuaternario no puede ser la prioridad), y la principal justificación ambiental del proyecto, que sería la desnitrificación de las aguas, no existe ni se contempla".

Además, para la asociación, el proyecto "no podría ponerse en marcha" mientras las actuaciones de desnitrificación "no existan". "Se pretende empezar la casa por el tejado. Por tanto, quedan descartadas tanto la necesidad como la urgencia de este proyecto", ha añadido.

Por otro lado, ha hecho referencia a que la evaluación no incluye "dos actuaciones esenciales", como son el vertido tierra-mar y las instalaciones de desnitrificación, algo que "supone incurrir en un fraccionamiento indebido del proyecto, algo totalmente contrario a la normativa de evaluación ambiental".

"De ponerse en marcha el proyecto sin contar con las infraestructuras de desnitrificación, unas 2.400 toneladas anuales de nitratos serían vertidos al Mediterráneo en las proximidades del Mar Menor Norte, pero es que suponiendo que funcionara todo, se estarían vertiendo 600 toneladas, afectando de forma grave e irreversible el LIC marino y degradando sus hábitats, incluyendo las praderas de Posidonia oceánica, que ya están siendo afectadas por el enriquecimiento en nutrientes y procesos de eutrofización incipiente".

Ecologistas en Acción ha advertido de que "los graves errores y contradicciones detectados en la Memoria del proyecto", y que sirven de justificación para la obra, "hacen sospechar que el objeto real del proyecto no es aplicar medidas eficaces para mejorar el estado del Mar Menor, sino la ejecución de una serie de obras hidráulicas cuyo objetivo último no parece ser ambiental".

Para terminar, han criticado que no exista "el más mínimo análisis coste-eficacia que demuestre que las actuaciones del proyecto van a mejorar el estado de la laguna del Mar Menor, comparando con otras alternativas".

Sin embargo, "si supondría una importante afección ambiental en el Mediterráneo, y otras afecciones no contempladas como la degradación de los humedales perilitorales del Mar Menor, al interceptar una parte sustancial de los flujos hídricos que los alimentan", han alertado.