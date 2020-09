Deliciosas alitas de pollo al horno crujientes

El pollo gusta a todos; a todos los que comen carne, por supuesto. Las malas lenguas dicen que la carne de pollo es del gusto general porque, en realidad, ya no sabe a nada. Pero no, no vamos a entrar ahora en las prácticas de las granjas avícolas.

Lo cierto es que el pollo gusta. Ahí están los niños. La de pollo es la carne favorita de los peques de la casa. Y del pollo, las alas. Pequeñas, divertidas, sabrosas y, si lo hacemos bien, crujientes.

De eso nos vamos a ocupar hoy: de cocinar alitas de pollo al horno y que al morder en la boca crujan mucho. Una receta en la que el aliño y el horno son fundamentales para que la carne de pollo sepa y sepa a gloria.

Ingredientes

Información práctica

Tiempo de elaboración: unos 45 minutos

​Calorías: unas 125 kcal por ración

Elaboración