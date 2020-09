Cvirus.- CSIF creu "una temeritat" la formació a docents sobre Covid i exigeix personal sanitari en els centres

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, va donar a conéixer aquest dijous que el seu departament ha preparat amb Salut Pública formació específica per al professorat, de manera que un membre de cada equip directiu dels centres educatius o el docent en qui delegue tindran un curs referit a com actuar a cada moment en cas de detecció d'un possible cas de contagi.

CSIF considera que "la decisió de Conselleria d'Educació de realitzar un curs perquè docents de tots els centres hagen de distingir Covid de grip o constipat constitueix una temeritat" i insisteix en la conveniència que el Consell "contracte personal sanitari per a aquesta tasca, ja que aquests professionals són els qui estan qualificats".

L'entitat recalca que eixa iniciativa de Conselleria és "una decisió equivocada i temerària". "Cap docent pot assumir eixa responsabilitat d'intentar fer un diagnòstic entre un possible cas de grip o constipat o de Covid. És aliena a la seua funció pública, que consisteix a formar i educar al seu alumnat", agreguen.

En aquesta línia, CSIF exigeix a la Conselleria d'Educació que retire immediatament eixa actuació i, en el seu lloc, contracte professionals sanitaris. "La presència i assistència d'aquest personal, format i qualificat per a la seua tasca, constitueix la millor garantia de seguretat en els centres educatius", argumenten.

El sindicat considera que qualsevol altra opció, com la proposta per Conselleria, "suposa un despropòsit i genera indefensió, per la falta de la prevenció necessària, tant entre el professorat com entre alumnat i les seues famílies".