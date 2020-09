La reacción de Isabel Pantoja ante la noticia de la boda de su hija: "Yo me entero por vosotros, yo no sé nada..."

Isabel Pantoja vuelve a la televisión con el estreno del programa musical de Idol Kids. La tonadillera participará como jurado en el concurso infantil donde podrá disfrutar del talento musical de los más pequeños.

La cantante ha aparecido este viernes en El programa del veranojunto a Edurne, Carlos Jean y Jesús Vázquez para promocionar el nuevo programa de Telecinco. Joaquín Prat, presentador de la sección de sociedad de AR, ha aprovechado la ocasión para preguntarle a Pantoja sobre algunos temas personales.

Como no podía ser de otra manera, el presentador le ha preguntado a su entrevistada sobre la presunta boda de su hija. Chabelita explicó en el magazine matutino la semana pasada que no existe una petición formal, pero que sí se plantea la posibilidad de casarse con Asraf Beno. "Yo me entero por vosotros, yo no sé nada", ha respondido la artista sonriente.

Prat ha bromeado con la idea de que la celebración se haga al estilo marroquí y que la boda dure tres días en la ciudad de Marrakech. "¡Ojú, qué larga!", ha comentado Isabel Pantoja. La cantante ha querido aportar un poco de humor a las preguntas del periodista y ha añadido: "Espero que cuando sea cierto, por lo menos me lo diga para que me de tiempo a hacerme el traje".

El comunicador le ha preguntado, además, por el resto de la familia y por cómo está todo en casa. La tonadillera ha explicado que todo va bien y que la salud de su madre ha mejorado. Pantoja ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje para concienciar a la ciudadanía sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad y el uso de la mascarilla.

"Hay que llevar la mascarilla puesta a todos los sitios, por favor. Hay que hacerlo por todo y para que esto termine cuanto antes", ha insistido la cantante. La artista ha enseñado una mascarilla que llevaba en la mano con el logo del programa y ha explicado que los colaboradores la llevan en todo momento, excepto, cuando tienen que hablar ante la cámara.