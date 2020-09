Buruaga (PP) pide al Gobierno de Cantabria test "masivos" a la población y más rastreadores

"No podemos volver a vivir la situación de los meses de marzo, abril y mayo. No podemos llegar tarde otra vez ni repetir los mismos errores porque ya no hay excusas, porque ya sabemos que es lo que falló entonces y como atajarlo", ha afirmado Buruaga, quien, en un comunicado, ha expresado la "preocupación" del PP por la evolución de la pandemia en la comunidad.

La presidenta de los 'populares' ha aclarado que "no se trata de generar alarma pero tampoco de negar la realidad". A su juicio, la comunidad "está en una segunda oleada con los rebrotes y contagios disparados" y "la situación empieza a ser de cierto descontrol", con el aislamiento de Santoña o las restricciones adoptadas en Cartes, y cree que "puede empeorar con el fin de las vacaciones y el inicio del curso".

La dirigente popular ha achacado esta situación "preocupante" a que el Gobierno central (PSOE-Unidas Podemos) "ha abandonado a las comunidades autónomas" pero también ha culpado al Ejecutivo regional (PRC-PSOE).

"Estamos como estamos porque el Gobierno regional reacciona tarde y por detrás del virus, con medidas claramente insuficientes y con evidente descoordinación entre Administraciones", ha opinado.

Por todo ello, ha pedido al Gobierno regional "que reaccione de inmediato para recuperar el control" y evitar "que el sistema sanitario colapse".

Las medidas que propone el PP, y que, según ha dicho, lleva pidiendo desde hace meses, se dirigen a reforzar la vigilancia epidemiológica, la detección precoz y la protección de la población y la Atención Primaria, que -subraya- "juega un papel fundamental en la respuesta frente al coronavirus, pero está desbordada, falta de recursos y de organización".

Buruaga ha pedido que se forme y contrate a más rastreadores para realizar un seguimiento eficaz de los casos y sus contactos, abriendo a esta posibilidad a los profesionales sanitarios, siempre de forma voluntaria, remunerada y fuera de su jornada laboral porque no se pueden restar efectivos ni capacidad asistencial a la Atención Primaria.

Además, el PP reclama "test masivos" a la población y pruebas periódicas (PCR) a los profesionales sanitarios, el personal de las residencias de mayores y también los docentes que pasan a ser ahora un servicio esencial. "Nuestra primera obligación es proteger y cuidar a quienes cuidan de nosotros", ha apostillado la presidenta.

Al mismo tiempo, ha pedido que se garanticen los equipos de protección individual suficientes y adecuados para evitar que "se repita la desprotección" que, según ha indicado, han sufrido los profesionales sanitarios y un depósito centralizado con reservas estratégicas de material de protección y tecnológico.

Buruaga ha pedido además la puesta en marcha inmediata de un plan de refuerzo de la Atención Primaria, que garantice la contratación de profesionales médicos y de enfermería para reforzar la atención en centros de salud y residencias y permitir la reapertura de los consultorios cerrados.

La propuesta del PP incluye la mejora de la atención telemática, domiciliaria y telefónica reabriendo la cita web para consulta telefónica en una franja de horario.