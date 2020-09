València habilitarà "espais matalaf per als vianants" per a facilitar l'entrada i eixida dels col·legis

20M EP

L'Ajuntament de València va a engegar el 'Pla municipal d'entorns escolars segurs', mitjançant el qual es crearan "espais matalaf", açò és, "espais per als vianants on abans hi havia pas de vehicles i trànsit" en les proximitats dels col·legis amb l'objectiu de facilitar l'entrada i eixida d'aquests centres educatius.