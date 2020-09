La Generalitat Valenciana creu que "el raonable" és que l'entitat de la fusió Bankia-CaixaBank tinga seu a València

"Seria una fita molt positiva per a la Comunitat Valenciana dins del respecte absolut a les decisions que prenguen dos entitats privades", expliquen fonts de l'administració autonòmica.

CaixaBank i Bankia han confirmat per mitjà de sengles fets rellevants remesos a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que es troben en negociacions preliminars per a analitzar una possible fusió, sense que encara s'haja aconseguit cap acord sobre aquest tema.

Fonts del Consell han apuntat que, en els últims dies, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mantingut contactes amb les dos entitats davant la possibilitat d'una fusió dels dos bancs. La Generalitat Valenciana espera que la seu d'eixa futura entitat puga fixar-se en la capital del Túria i creu que seria "el raonable".

Per la seua banda, des de la Generalitat de Catalunya, el conseller d'empresa i Coneixement, Ramón Tremosa, ha assegurat sobre les negociacions per a la fusió de Bankia i CaixaBank, que li agradaria que "CaixaBank tornara a Barcelona".

També s'ha mostrat crític -en una entrevista de Catalunya Ràdio-, amb el fet que la futura entitat puga mantindre la seua seu a València, que el president siga de Bankia i que l'Estat mantinga "una minoria important de bloqueig" en l'accionariat.