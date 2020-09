Coronavirus.- El president de la Diputació de Castelló dona negatiu en la prova PCR però guardarà quarantena

La prova sanitària confirma que es troba en "perfecte estat de salut" i sense afecció alguna per la Covid-19, encara que seguirà els protocols establits per les autoritats sanitàries, que recomanen romandre aïllat en el seu domicili, segons ha informat la institució provincial en un comunicat.

José Martí ha anul·lat tota la seua agenda de reunions presencials, encara que mantindrà el seu treball institucional al capdavant de la Diputació de Castelló des del seu domicili via telemàtica, com porta fent des que va tindre la notícia del seu contacte. De fet, el ple del pròxim dimarts 8 de setembre se celebrarà per videoconferència.