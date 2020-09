El PSOE reitera su llamamiento a conformar un "gobierno estable" en Ourense ante la "maniobra indefendible" del PP

En declaraciones a los periodistas, tras la comisión previa al pleno fijado para la próxima semana, ha situado la "responsabilidad" de la situación que vive el ayuntamiento en el titular del Ejecutivo gallego y presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, y en José Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense.

Así, ha considerado que desde la formación popular se intenta hacer "un frente común para apartar al alcalde y situar a alguien del PP". "Es una maniobra indefendible, un nuevo abuso del voto de ciudadanos de Ourense", ha expuesto.

Frente a ello, y lo que ha calificado como "una situación insostenible", ha apelado a la "voluntad" del PSOE "para llegar a un gobierno estable, limpio, transparente". "El gobierno que merece Ourense", ha recalcado.

PLENO

Por otra parte, el portavoz socialista se ha mostrado crítico con que, en la comisión previa al pleno del día 11, no se les diese "aclaraciones" sobre las preguntas planteadas por los socialistas.

En concreto, ha puesto en cuestión que con los "movimientos" existentes se pueda celebrar esa sesión plenaria, pese a que, según ha explicado, el presidente de la comisión de plenos, el popular Jesús Vázquez, les trasladó que sería posible.

Villarino expuso que por parte del edil y exalcalde de Ourense no se les aclaró "si estaba vigente el pacto de gobernabilidad" y "cuánto más iba a durar la situación de ingobernabilidad".

"Seguimos en la más absoluta de las incógnitas", ha añadido. Además, ha reprochado que por parte de Feijóo no se pronunciase sobre las preguntas relativas a Ourense planteadas por el líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero.

SITUACIÓN "ESCANDALOSA"

"Probablemente a inicios de la proxima semana vaya a ver novedades", ha manifestado. Villarino, que ha asegurado que las informaciones que recibe a "título privado" sobre la situación son "escandalosas", también ha exigido aclaraciones sobre el concejal de Infraestructuras, Miguel Caride, uno de los ediles críticos y que dimitió como portavoz de Democracia Ourensana.

"El gobierno del no, no sabe, no contesta", ha resumido precisando que desconvocar el pleno de la próxima semana no tendría consecuencias legales, pero si "políticas".

"Acabaría desencadenando más desgobierno", ha añadido el portavoz socialista, quien no ha descartado solicitar un pleno extraordinario para debatir la situación. "Es una de las posibilidades que maneja el PSOE, pero estamos esperando a ver si el pleno tiene o no lugar".

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

Por otra parte, ha explicado que por parte de la Diputación se les ha reclamado el jueves "información y certificación" a todos los grupos "para que el destino de los fondos sea para el uso de los partidos".

"Nosotros haremos esa certificación, no sé si lo podrán hacer todos los partidos", ha añadido. Sobre esta cuestión, ha cuestionado, el plazo de "dos días" dado para realizarla, así como que se exija la firma de dos personas. "La prisa tiene un camino, la semana que viene soltarán alguna nueva bomba", ha pronosticado.