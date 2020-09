Madrid aumenta hasta los 600 el número de rastreadores e incorporará el lunes a los del Ejército

La Comunidad de Madrid se refuerza frente al coronavirus. Según ha adelantado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, este viernes, la autonomía cuenta ya con 600 rastreadores, una figura fundamental, pues se dedican a identificar a las personas con las que ha estado en contacto alguien que da positivo por coronavirus, lo que permite aislarlas y atajar el contagio.

De todos ellos, 400 son técnicos de salud pública que se dedican a identificar a los contactos, y otros 200 que son los que forman la red cuyo trabajo es hacer seguimiento de las personas aisladas. Además, Escudero ha declarado que Madrid tiene capacidad de llegar hasta los 1.000 en próximas fechas si es necesario.

Este es un salto importante respecto a semanas anteriores. Cabe recordar que Madrid prometió llegar hasta los 400 la primera vez que el Ministerio de Sanidad le impidió pasar a la fase 1. No obstante, a finales de julio el vicepresidente Ignacio Aguado reconoció que no habían llegado a los 200. “Hemos ido adaptando nuestro número de rastreadores a nuestra capacidad de detección”, ha puntualizado Escudero, que no ha descartado volver a contratar a empresas privadas para ampliar la plantilla.

Además, el lunes la Comunidad incorporará a 150 rastreadores del Ejército, a los que formará para que estén operativos el próximo 15 de septiembre. Todos ellos llegarán tras el ofrecimiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 25 de agosto. "Hay 2.000 militares a disposición de las CCAA, sobre todo de quienes tengan mas dificultades, y ese número se podría aumentar”, dijo en una rueda de prensa institucional en el Palacio de la Moncloa.