Clausuren cinc locals d'oci d'Alacant per no tindre la llicència oportuna o per superar el seu horari

Els operatius s'han desenvolupat segons les instruccions de la Prefectura Superior de València per al control i inspecció d'establiments d'oci nocturn i locals dedicats a la prostitució, amb l'objectiu de vetlar pel compliment de la normativa decretada pel Govern per a minimitzar els efectes del COVID-19.

Els locals de companyia que s'han registrat en la província són 40, i s'ha comprovat que la majoria segueixen tancats. S'ha inspeccionat els que mantenien la seua activitat. D'eixos, ha sigut clausurat un per falta de llicència i sancionat altres dos per no complir les mesures sanitàries vigents.

A més, quant a l'explotació sexual, s'han desarticulat tres organitzacions criminals i detingut deu persones dedicades a açò i a l'afavoriment de la immigració il·legal en diferents locals de la província.

Des de la Policia Nacional s'ha subratllat que tots els locals on no es complisca la normativa o siguen susceptibles de provocar risc de propagar contagis seran objecte de vigilància i inspecció amb la finalitat de reduir el risc que pogueren suposar per a la ciutadania.

En els operatius han participat unitats de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres especialistes en fets delictius relatius a l'explotació sexual i immigració il·legal, agents de la Unitat Adscrita a la Comunitat Valenciana -Policia Autonòmica-, competents en normativa sobre espectacles públics, i unitats de seguretat ciutadana per a protegir el desenvolupament de les actuacions.