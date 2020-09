Extremadura celebra su primer acto en "memoria" de las víctimas del terrorismo tras aprobar una ley de reconocimiento

Se trata de la Ley 2/2020, de 4 de marzo, de apoyo, asistencia y reconocimiento a las víctimas de terrorismo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que han recordado todos los intervinientes en un sencillo acto, marcado por las medidas de seguridad frente al Covid-19.

Un acto, en el que no han faltado alusiones y palabras de aliento para quienes sufren esta crisis sanitaria, y que ha contado además de con las intervenciones de los representantes de las propias víctimas y de las instituciones públicas, con la música en directo del clarinetista extremeño Víctor Díaz Guerra, que ha interpretado varias piezas, y que ha finalizado con un minuto de silencio en recuerdo de las 55 víctimas mortales extremeñas del terrorismo.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha subrayado el peso que la comunidad otorga a este acto situándolo como el primero dentro de la programación por el Día de Extremadura. Un "sencillo homenaje", ha señalado, dedicado a las personas con las que "todavía seguimos en deuda en el libro de contabilidad emocional".

En el debe aún se refleja, ha dicho, la reparación judicial de muchos atentados que aún no se han resuelto y, en consecuencia, la impunidad de los autores de los mismos. "Hasta que no se acabe no podremos decir que la sociedad ha cumplido en la completa reparación a las víctimas", ha señalado.

Asimismo, ha señalado la importancia de transmitir a las nuevas generaciones lo ocurrido en el pasado, para que no se convierta en "olvido", de modo que se traiga al presente "lo que ocurrió, no desde el dolor, sino desde la memoria".

"Hay que trasladar a los jóvenes que la paz de hoy se construyó sobre la base de la vida de muchas familias que se vieron truncadas", ha señalado Vara, quien ha subrayado que "queda camino por andar", en referencia a que aún falta el desarrollo de las leyes aprobadas.

Por su parte, el presidente del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez Iribarrren, ha señalado que este acto es una "iniciativa ejemplar" que responde a la ley de víctimas del terrorismo aprobada en 2011, y que completa la ley regional aprobada este mismo año, que "garantiza la memoria" de las víctimas del terrorismo, responsable de más de 1.500 víctimas mortales y 5.000 heridos en España, además de destrozar familias y haber puesto "en peligro la democracia durante décadas".

En este sentido, ha señalado que las instituciones "tienen que salvaguardar el recuerdo" de las víctimas con "especial atención" a su significado político, y haciendo hincapié en el reconocimiento social de quienes han sufrido sus consecuencias y deslegitimando todo uso de la violencia.

"El objetivo de los terroristas es atacar el estado de derecho", ha recordado Domínguez Iribarrren, quien ha remarcado que las víctimas requieren "una memoria que tiene que ser crítica y deslegitimadora", puesto que una narrativa que "justifique a posteriori el terrorismo, significa tanto como justificar cada asesinato".

"Dejar abierta cualquier justificación, nos expone a volver a vivir la violencia terrorista", ha añadido, al tiempo que ha defendido el papel que juega en este sentido el testimonio directo de las víctimas y su capacidad para llegar a los jóvenes.

En esta línea, la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Monserrat Torija Noguerales, ha remarcado que mantener la memoria es "un deber moral de reconocimiento público y una forma de deslegitimar el terrorismo".

Tras alabar el "trabajo" de la Asamblea en la elaboración de la ley extremeña de víctimas del terrorismo, se ha referido al programa impulsado por los ministerios de Educación e Interior, dotando a los docentes de unidades didácticas para abordar con los escolares el fenómeno terrorista.

Un programa que se completa llevando a las aulas la voz de las víctimas, y que ha permitido que más de 3.000 escolares extremeños, de 34 centros educativos de la región en el curso 2018-2019 y 22 en el pasado, el 2019-2020, hayan escuchado directamente a quienes sufrieron en sus vidas el horror terrorista.

Finalmente, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha hecho hincapié en la "obligación moral" de las instituciones de "salvaguardar el valor de la memoria para que la sociedad jamás olvide a quienes perdieron su vida en defensa de nuestra libertad".

Asimismo, se ha referido al necesario reconocimiento de las víctimas", que es una "obligación ética y moral, y también política", ha señalado, citando al periodista José María Calleja, recientemente fallecido, y de quien también ha recordado sus palabras acerca de que ETA "mató para llegar al poder", y que "mató a los defensores de la Constitución para que esta también muriese".