PNV liderará el impulso del nuevo estatuto en el Parlamento y espera "sacar un texto lo más amplio posible"

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha subrayado que "hay una clave de bóveda" en el acuerdo de gobierno entre PNV y PSE de que "todas las medidas, todo lo que podamos y desearíamos hacer, lo vamos a poder hacer en función del autogobierno que tengamos". Por eso, los dos partidos están de acuerdo en defender "más y mejor autogobierno".

No obstante, ha precisado que "el asunto es cómo se consolida" y, en este sentido, el PNV plantea "una forma de ver las cosas mucho más avanzada, mucho más ambiciosa y mucho más respetuosa con la voluntad mayoritaria de la sociedad".

Tras recordar que ya la pasada legislatura ambos partidos se dieron "libertad" en este campo y ha funcionado "bien", ha señalado que en esta legislatura también se dan "libertad para hacer propuestas" en el Parlamento vasco y el PNV va a "liderar este proceso" e "impulsar los trabajos tras la Comisión de expertos" de la Ponencia de Autogobierno.

Ortuzar ha admitido que el debate del pleno de investidura de ayer en la Cámara "no invita al optimismo" porque EH Bildu "ha vuelto al monte", el PSE se mantiene en una situación "con un dique de contención para que no vayamos muy lejos" y Elkarrekin Podemos-IU "no sabe, no contesta".

En todo caso, ha esperado que, en este primer año de legislatura, "seamos capaces por lo menos de hablar y volver a generar un clima en el que podamos sacar, dejando todos pelos en la gatera, un texto lo más amplio posible".

A su entender, aunque el Gobierno de PNV y PSE contará con mayoría absoluta en el Parlamento vasco, "hace falta más" para aprobar esta reforma. "Lo bueno sería que entráramos todos", ha deseado, si bien ha admitido que, "hoy en día", no ve al "PP de Iturgaiz casi ni ratificando el actual Estatuto de Gernika".

VENTANA DE OPORTUNIDAD

Por ello, ha afirmado que, si puede "escribir una carta al Olentzero", le gustaría "un acuerdo de cuatro partidos" (PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU). En esta línea, ha apostado por que el acuerdo incorpore distintas "sensibilidades" porque "el país lo tenemos que construir para todos".

Asimismo, ha apostado por aprovechar que "ahora hay difícil, pero una ventana de oportunidad" con el actual Gobierno. "Aprovechemos esa ventana de oportunidad que da un gobierno sustentado, en gran medida, en los apoyos que le damos partidos nacionalistas catalanes y vascos, para buscar, si somos capaces, un acomodo a Euskadi y Cataluña dentro de un nuevo Estado y una nueva Europa".