Otro diputado de Cs, Maxo Benalal, da positivo en COVID tras detectar el contagio de la portavoz adjunta

Benalal ha comunicado la noticia en su cuenta personal de Twitter. "Siguiendo los protocolos de Salud, tras el positivo en COVID de mi compañera de grupo, me realizaron ayer una PCR y esta mañana me han informado que he dado positivo", ha explicado.

En el mensaje, el diputado -que es secretario segundo de la Mesa del Parlament- también indica que se encuentra "bien y con fuerzas".

El Parlament balear activó este jueves, con la Conselleria de Salud, los protocolos COVID después de que la diputada y portavoz adjunta de Ciudadanos en la Cámara balear, Patricia Guasp, diera positivo por coronavirus.

Guasp participó el martes en el pleno del Parlament, donde comparecía el conseller de Educación, Martí March; y por la tarde, estuvo en la reunión de la comisión de seguimiento del Plan de Reactivación de Baleares, en Ca n'Oleo, junto a la presidenta Govern, Francina Armengol, entre otras autoridades.

En este sentido, el departamento de Recursos Humanos y el Servicio de Prevención de Riesgos del Parlament y el Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública están trabajando de manera coordinada con la Central COVID para elaborar un estudio de contactos del ámbito laboral y personal de la diputada.

Después de realizar el estudio de contactos, la central COVID se encargará de comunicar a los contactos estrechos que deben hacer cuarentena durante 14 días a partir del último día de contacto con la persona infectada.

Durante este periodo se les realizará la prueba PCR, que en caso de que fuera positiva, el contacto se convertirá en caso, y si es negativa, el contacto deberá mantener igualmente el periodo de cuarentena.

Una vez finalizada, serán dados de alta si no han presentado síntomas. Si presentan síntomas se les hará una nueva PCR y se aislará a la espera del resultado.